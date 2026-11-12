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Linha Ring Robotics da Amazon chega ao mercado com drones e robôs de segurança autônomos

Vida » Tech

A divisão Ring da Amazon apresentou a nova linha Ring Robotics, composta por dois dispositivos autônomos:

Ring Drone Cam: Uma câmera voadora de uso residencial que monitora o interior das casas. Ele grava em resolução 2K, possui campo de visão de 148 graus com rotação de 360 graus, luzes LED e voa por rotas programadas ou acionamento automático quando um sensor ou alarme é disparado. Custa US$ 249,99 e tem previsão de envio a partir de 27 de janeiro de 2027 nos Estados Unidos. 

Ring Rover Cam: Um robô terrestre com rodas voltado para a vigilância de empresas, escritórios e armazéns. Ele conta com câmera 4K em um mastro ajustável, sirene, áudio bidirecional e torre de luz. Custa US$ 999,99 e começa a ser enviado nos Estados Unidos em 16 de dezembro de 2026.

Ambos os equipamentos utilizam a tecnologia de inteligência artificial AI Pilot para mapear ambientes e navegar de forma autônoma. Mais detalhes sobre o funcionamento podem ser conferidos no portal Cenário MT.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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