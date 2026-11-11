Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Adobo filipino combina tendões de porco com marinada e cozimento lento
A aversão à água em gatos: fisiologia térmica e sensorial por trás da rejeição
Petrobras terá desafio no diesel: planos em Pernambuco poderão enfrentar uma demanda crescente
Suspeitas de caça furtiva ou abuso de autoridade: o caso que culminou em tragédia na Gorongosa
WEG e FPT desenvolvem sistema de propulsão elétrica para veículos pesados com gerador a bordo
Torta de repolho com massa aerada por água mineral gaseificada em forma de 22 cm
Brasil ganhou espaço em quatro países: a diversificação abriu novas perspectivas para o agro
Assar a língua bovina em papel pergaminho sela os sucos e cria o molho base
BRB processa ex-administradores por danos em aquisições de carteiras de crédito

MEC estabelece diretrizes para uso de IA na educação e proíbe decisões automatizadas sobre alunos

Vida » Tech

O Ministério da Educação (MEC) formalizou as diretrizes nacionais para o uso de Inteligência Artificial (IA) em todas as etapas do sistema educacional brasileiro, abrangendo desde a educação infantil até o ensino superior. As normas, baseadas em parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE), aplicam-se a instituições públicas e privadas e estabelecem a separação rígida entre a IA como ferramenta de apoio e a IA como decisora pedagógica.

Дети пользуются ИИ
Photo: NewsInfo.Ru by Алексей Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дети пользуются ИИ

Na prática, a nova regulamentação retira da tecnologia a autonomia para definir a trajetória acadêmica do aluno. Fica proibido que sistemas automatizados decidam, de forma isolada, sobre a aprovação, reprovação ou emissão de certificados. A restrição estende-se à avaliação de produções autorais: a atribuição de notas a redações e atividades que exijam interpretação deve permanecer obrigatoriamente sob a responsabilidade de professores.

Para os estudantes do Ensino Fundamental, a norma impõe uma trava de acesso: até o 5º ano, é proibida a utilização autônoma e sem supervisão de plataformas de IA. O objetivo é garantir que a tecnologia não substitua o desenvolvimento de competências básicas de leitura e escrita nas fases iniciais da formação.

O mecanismo de implementação prevê os seguintes pontos operacionais:

  • Classificação de Risco: As aplicações de IA deverão ser categorizadas conforme o nível de risco, orientando as instituições sobre as cautelas necessárias na adoção de cada sistema.
  • Proteção de Dados: Escolas e universidades ficam obrigadas a adequar a segurança das informações pessoais processadas por essas ferramentas.
  • Prazo de Adaptação: As instituições de ensino têm 12 meses para ajustar seus regulamentos internos e práticas pedagógicas às novas exigências.

Segundo Celso Niskier, conselheiro do CNE e relator do parecer, a medida visa garantir que a inovação tecnológica seja subordinada à supervisão humana, preservando a função docente e a ética no processo de aprendizagem.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
Patas largas e cauda densa: seleção natural no Maine criou o felino mais robusto
Animais
Patas largas e cauda densa: seleção natural no Maine criou o felino mais robusto
Frango grego com iogurte e limão: marinada química amacia e protege a carne
Receitas e Culinária
Frango grego com iogurte e limão: marinada química amacia e protege a carne
Irã: fendas na placa Arábica marcam transição para colisão continental
Ciência
Irã: fendas na placa Arábica marcam transição para colisão continental
Mais populares
Irã: fendas na placa Arábica marcam transição para colisão continental

Pesquisadores mapearam duas fendas profundas na Placa Arábica sob o Irã, evidenciando a transição ativa entre subducção oceânica e colisão continental.

Irã: fendas na placa Arábica marcam transição para colisão continental
Frango grego com iogurte e limão: marinada química amacia e protege a carne
Frango grego com iogurte e limão: marinada química amacia e protege a carne
Esmailhagem ametista: técnicas para efeito cristal e variações de acabamento
Torre de blinis assadas com purês de brócolis, cenoura e couve-flor
Mulheres protestam contra visita de Trump às Filipinas e projeto Pax Silica Evgenia Rumyantseva Polícia polaca encontra materiais sobre Breivik: hipóteses de imitação são testadas Polina Petrova Países da UE superam limite fiscal: apoio a Ucrânia pressiona orçamentos nacionais Anastasiya Zhukova
Preenchimento de sobrancelhas: técnica de traços para efeito natural e reversível
Técnica de camuflagem para cabelo grisalho
A estrutura ideal: qual o segredo para um bolo de biscoito molhadinho?
A estrutura ideal: qual o segredo para um bolo de biscoito molhadinho?
últimos materiais
Torta de repolho com massa aerada por água mineral gaseificada em forma de 22 cm
Assar a língua bovina em papel pergaminho sela os sucos e cria o molho base
Brasil ganhou espaço em quatro países: a diversificação abriu novas perspectivas para o agro
BRB processa ex-administradores por danos em aquisições de carteiras de crédito
DIU para quem nunca teve filhos: fato comprovado contra o mito da segurança
Mulheres protestam contra visita de Trump às Filipinas e projeto Pax Silica
MP da Guiné-Bissau acusa 11 pessoas pela morte de chefe da Alfândega
Partida e acesso manual em Hyundai, Kia e Toyota com chaveiro sem bateria
Aubrieta exige solo bem drenado e exposição a luz abundante
Cachalote fóssil do Peru tinha a cabeça fixa para baixo para caçar no fundo marinho
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.