MEC estabelece diretrizes para uso de IA na educação e proíbe decisões automatizadas sobre alunos

O Ministério da Educação (MEC) formalizou as diretrizes nacionais para o uso de Inteligência Artificial (IA) em todas as etapas do sistema educacional brasileiro, abrangendo desde a educação infantil até o ensino superior. As normas, baseadas em parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE), aplicam-se a instituições públicas e privadas e estabelecem a separação rígida entre a IA como ferramenta de apoio e a IA como decisora pedagógica.

Photo: NewsInfo.Ru by Алексей Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дети пользуются ИИ

Na prática, a nova regulamentação retira da tecnologia a autonomia para definir a trajetória acadêmica do aluno. Fica proibido que sistemas automatizados decidam, de forma isolada, sobre a aprovação, reprovação ou emissão de certificados. A restrição estende-se à avaliação de produções autorais: a atribuição de notas a redações e atividades que exijam interpretação deve permanecer obrigatoriamente sob a responsabilidade de professores.

Para os estudantes do Ensino Fundamental, a norma impõe uma trava de acesso: até o 5º ano, é proibida a utilização autônoma e sem supervisão de plataformas de IA. O objetivo é garantir que a tecnologia não substitua o desenvolvimento de competências básicas de leitura e escrita nas fases iniciais da formação.

O mecanismo de implementação prevê os seguintes pontos operacionais:

Classificação de Risco: As aplicações de IA deverão ser categorizadas conforme o nível de risco, orientando as instituições sobre as cautelas necessárias na adoção de cada sistema.

As aplicações de IA deverão ser categorizadas conforme o nível de risco, orientando as instituições sobre as cautelas necessárias na adoção de cada sistema. Proteção de Dados: Escolas e universidades ficam obrigadas a adequar a segurança das informações pessoais processadas por essas ferramentas.

Escolas e universidades ficam obrigadas a adequar a segurança das informações pessoais processadas por essas ferramentas. Prazo de Adaptação: As instituições de ensino têm 12 meses para ajustar seus regulamentos internos e práticas pedagógicas às novas exigências.

Segundo Celso Niskier, conselheiro do CNE e relator do parecer, a medida visa garantir que a inovação tecnológica seja subordinada à supervisão humana, preservando a função docente e a ética no processo de aprendizagem.