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Câmara dos Deputados do Brasil retoma projeto para limitar poder das big techs

Vida » Tech

A Câmara dos Deputados retomou a tramitação do Projeto de Lei 4.675/2025, que visa restringir o poder de mercado das grandes plataformas digitais (big techs). O movimento ocorre após declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre tentativas de interferência dessas empresas em processos eleitorais, transformando a tensão política em impulso para a agenda regulatória.

O relator da matéria, deputado Aliel Machado (PV-PR), apresenta nesta terça-feira (10) o texto à reunião de líderes partidários. Com o aval do governo federal e a disposição do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), a proposta avança para a fase de definição de data para votação em plenário.

O mecanismo de controle: O papel do Cade

Diferente de legislações que listam empresas fixas, o PL 4.675/2025 delega ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) a competência de identificar quem serão os "gatekeepers" (controladores de acesso). Para ser enquadrada nas novas obrigações, a empresa deve preencher critérios financeiros e estruturais:

  • Faturamento anual superior a R$ 50 bilhões no mercado global;
  • Ou faturamento superior a R$ 5 bilhões no mercado brasileiro;
  • Relevância estrutural comprovada no setor de atuação.

Embora o texto não cite nomes, o governo projeta que Google, Meta, Apple, Microsoft, Amazon e TikTok sejam os alvos principais da norma.

O que muda na prática para as empresas e usuários

Se aprovado, o projeto altera a relação de poder entre as plataformas e os desenvolvedores de software. A principal mudança é a obrigatoriedade de interoperabilidade e abertura. Na prática, isso significa que o Cade poderá exigir que as big techs:

  • Permitam a instalação de aplicativos de terceiros fora de suas lojas oficiais;
  • Aceitem sistemas de pagamento alternativos (quebrando o monopólio de taxas de lojas de apps);
  • Permitam que o usuário escolha, por padrão, qual serviço deseja utilizar no dispositivo.

A Apple já experimentou parte desse impacto: em dezembro de 2025, a empresa firmou um acordo com o Cade para permitir que assinaturas de serviços no iPhone sejam contratadas diretamente com os desenvolvedores, contornando a App Store. O novo projeto de lei visa transformar acordos pontuais em regras sistêmicas.

Obstáculos diplomáticos e políticos

A proposta não enfrenta apenas resistência interna. O Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) e a embaixada americana pressionaram pelo adiamento da votação, alegando que a medida prejudicaria desproporcionalmente empresas dos EUA. Houve inclusive tentativas de transferir a regulamentação para o campo de negociações comerciais bilaterais.

Internamente, o projeto foi freado durante o segundo semestre de 2026 por pressões de partidos de direita que queriam aguardar o resultado das eleições. Com a reeleição de Lula, o governo recuperou a margem política para pautar a matéria e forçar a análise do texto pelos líderes da Câmara.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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