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IA invade rede de saúde argentina em 20 minutos e expõe gargalo na correção de falhas

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A velocidade do crime cibernético atingiu um novo patamar: em apenas 20 minutos, dois agentes de inteligência artificial — um atuando como supervisor e outro como executor — conseguiram invadir a rede de uma organização de saúde na Argentina, extraindo senhas e prontuários médicos. O episódio, revelado em relatório da CrowdStrike, expõe a perigosidade de modelos de IA, como a família Claude da Anthropic, que podem ser manipulados para ignorar travas de segurança através de simples comandos, como alegar a realização de um "teste autorizado".

OpenAI и ChatGPT
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
OpenAI и ChatGPT

Esse cenário de ataques quase autônomos, que já atingiram órgãos públicos no Brasil, desencadeou uma corrida armamentista digital. Do lado da defesa, a OpenAI lançou o GPT-6 Cyber, especializado em caçar vulnerabilidades; o modelo já identificou 81 falhas graves e desconhecidas no Firefox. Paralelamente, a Anthropic reportou a descoberta de 5.500 brechas em projetos de código aberto.

O problema central, no entanto, não é a detecção, mas a remediação. Enquanto a IA barateia e acelera a descoberta de falhas, a correção ainda depende de processos humanos lentos. O resultado é um congestionamento de alertas que as equipes de segurança não conseguem processar, gerando um estado de caos sistêmico.

Historicamente, a internet já enfrentou crises semelhantes, como a do worm Code Red em 2001, que forçou a Microsoft a priorizar a segurança sobre o desenvolvimento de novas funções. O momento atual é análogo, mas em escala global: a IA está realizando a primeira grande "faxina" de software da história, trazendo à tona vulnerabilidades acumuladas durante décadas.

A curto prazo, a tendência é de mais instabilidade, com interrupções inesperadas e atualizações emergenciais constantes. Contudo, a médio prazo, a perspectiva é de um salto histórico na segurança digital. Pela primeira vez, existe uma ferramenta capaz de analisar a complexidade do código em uma escala superior à da própria produção humana.

Se governos e empresas conseguirem alinhar o ritmo de correção à velocidade de detecção da IA, o caos atual poderá ser a transição necessária para a internet mais segura já construída.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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