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Escolas fechadas em Portugal: pais podem ter falta justificada e manter salário?

Vida » Família e Educação

O encerramento preventivo de escolas e serviços públicos, determinado pelo Governo face à chegada da depressão Charles e à situação de alerta em distritos como Lisboa, Leiria, Setúbal, Beja e Faro, coloca os pais perante um dilema imediato: como conciliar a guarda dos filhos com as obrigações laborais sem comprometer o salário.

Пустой школьный класс с открытым блокнотом на парте
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Пустой школьный класс с открытым блокнотом на парте

Do ponto de vista legal, a situação encontra amparo no Código do Trabalho. Segundo os advogados consultados pela Lusa, os pais que fiquem impossibilitados de trabalhar devido ao fecho das escolas têm direito a falta justificada, sem perda de remuneração, ao abrigo do artigo 249.º, n.º 2, alínea d). Este dispositivo prevê a justificação da falta quando a impossibilidade de prestar trabalho deriva de um facto não imputável ao trabalhador — neste caso, uma decisão governamental de encerramento escolar.

Contudo, o acesso a este direito não é automático e exige passos concretos para evitar que a ausência seja considerada injustificada. O trabalhador deve comunicar a impossibilidade de comparência ao empregador o mais rapidamente possível, preferencialmente por escrito, detalhando que a ausência se deve à decisão pública de fechar as escolas e à inexistência de alternativas para a guarda do filho. Embora a decisão do Governo seja generalizada, recomenda-se a junção do despacho oficial ou de notícias que comprovem o fecho, estando o empregador legitimado a exigir provas nos 15 dias seguintes.

A análise torna-se mais complexa quando entra em jogo o teletrabalho. Para os especialistas, o encerramento das escolas não implica, por si só, a impossibilidade de trabalhar a distância. Se a empresa disponibiliza o teletrabalho, a mera dificuldade de conciliação entre as tarefas profissionais e a presença dos filhos pode não ser suficiente para justificar a falta remunerada.

Neste cenário, a diferença entre quem consegue justificar a falta e quem não consegue reside na "efetiva impossibilidade". Esta é reconhecida em situações específicas, tais como:

  • Filhos de tenra idade que exijam vigilância permanente;
  • Crianças com deficiência ou doença;
  • Funções profissionais absolutamente incompatíveis com a presença de crianças;
  • Cortes de energia ou de comunicações que inviabilizem o trabalho remoto.

Para estes casos, a comunicação escrita deve ser rigorosa, detalhando a idade ou condição da criança, a natureza das funções ou as falhas técnicas ocorridas. A prova de que não existia outra pessoa disponível para ficar com a criança é também um elemento crucial para robustecer a justificação.

Um detalhe importante refere-se à dinâmica familiar: se um dos progenitores invocar a falta justificada para cuidar do filho, o outro progenitor, em princípio, não poderá fazê-lo pelo mesmo motivo, uma vez que a necessidade de acompanhamento da criança já estará a ser suprida.

Caso um empregador recuse uma justificação devidamente fundamentada, o trabalhador pode recorrer à Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT). No entanto, os advogados sublinham a necessidade de primeiro reagir internamente por escrito, expondo detalhadamente as circunstâncias que tornam a falta não imputável ao trabalhador.

Apesar do rigor legal, a recomendação final passa pelo bom senso e pela flexibilidade. Tratando-se de um evento atípico de curta duração, a concertação de posições — como a redução pontual de tarefas ou a flexibilização de horários — surge como a via mais pragmática para resolver a tensão entre o direito ao salário e a responsabilidade parental.

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