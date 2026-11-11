REN e E-Redes ativam planos de emergência perante tempestades Bruna e Charles

As operadoras da rede elétrica nacional, a REN (responsável pela Muito Alta e Alta Tensão) e a E-Redes (Média e Baixa Tensão), ativaram os respetivos Planos de Atuação em Situações de Emergência e Crise (PASEC). A medida visa responder aos impactos da tempestade Bruna e antecipar a chegada da depressão Charles.

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No que concerne à execução imediata, a E-Redes reportou à Lusa que a instabilidade meteorológica resultou na interrupção do fornecimento elétrico para aproximadamente 2.000 clientes entre a madrugada e a manhã desta terça-feira, com maior incidência registada na zona sul de Portugal Continental. A operadora sublinhou que o volume de clientes afetados se mantém dentro dos parâmetros normais para este tipo de eventos climáticos.

A ativação do PASEC pela REN implica a transição da rotina operacional para um estado de prontidão máxima. Este protocolo organiza-se em quatro eixos de competência:

Recursos Humanos e Posicionamento: Reforço de equipas de manutenção e piquetes técnicos em regime de escala de 24 horas. As equipas são deslocadas preventivamente para zonas geográficas e subestações com maior risco previsto, eliminando o tempo de espera por avarias nos centros operacionais.

Reforço de equipas de manutenção e piquetes técnicos em regime de escala de 24 horas. As equipas são deslocadas preventivamente para zonas geográficas e subestações com maior risco previsto, eliminando o tempo de espera por avarias nos centros operacionais. Logística e Meios: Mobilização de equipamento pesado (gruas e veículos todo-o-terreno) e geradores móveis. Os armazéns de componentes críticos, como isoladores e cabos de alta tensão, passam a operar em regime de despacho prioritário.

Mobilização de equipamento pesado (gruas e veículos todo-o-terreno) e geradores móveis. Os armazéns de componentes críticos, como isoladores e cabos de alta tensão, passam a operar em regime de despacho prioritário. Gestão de Rede: Os centros de despacho nacional assumem a capacidade de reconfigurar fluxos de energia e gás em tempo real, desviando o transporte para linhas alternativas em caso de dano ou risco iminente, complementado por uma monitorização reforçada de troços expostos.

Os centros de despacho nacional assumem a capacidade de reconfigurar fluxos de energia e gás em tempo real, desviando o transporte para linhas alternativas em caso de dano ou risco iminente, complementado por uma monitorização reforçada de troços expostos. Coordenação e Decisão: Estabelecimento de uma sala de crise central para a avaliação horária da meteorologia e a tomada de decisões sobre manobras de reposição ou cortes preventivos.

A nível institucional, a REN estabeleceu canais de comunicação direta com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o IPMA, as forças de segurança e a E-Redes. Para a gestão da tempestade Charles, foi reforçada a articulação com as contrapartes espanholas, a Red Eléctrica e a Enagás.

Paralelamente, o Governo decretou a situação de alerta para Portugal Continental entre as 00:00 e as 23:59 de quarta-feira, determinando o encerramento de escolas e serviços públicos não essenciais em todos os distritos. As autoridades preveem restrições no tráfego aéreo e o possível fecho de pontes.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a depressão Charles poderá provocar rajadas de vento de 120 km/h, podendo ultrapassar os 150 km/h em caso de ocorrência do fenómeno sting jet. Foram emitidos avisos vermelhos para o continente e para a Madeira, onde as escolas permanecerão encerradas durante a manhã de quarta-feira.