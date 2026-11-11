Distribuição de 15 milhões de livros escolares cumpre 100% da meta anual em Moçambique

O Ministério da Educação e Cultura alcançou a totalidade das metas anuais para a distribuição de livros e carteiras escolares. Os dados constam no Balanço do Plano Económico e Social e Orçamento do Estado (PESOE) referente ao terceiro trimestre de 2026.
Entre janeiro e setembro de 2026, foram distribuídos 15.062.700 livros escolares em todo o território nacional, cumprindo 100% da meta planificada para o ano. No mesmo período, foram adquiridas e distribuídas 5.161 carteiras escolares, atingindo igualmente a totalidade da meta anual.
A distribuição das carteiras escolares concentrou-se nas seguintes províncias:
Apesar do sucesso na entrega de materiais, o balanço aponta para a falta de informações sobre a execução de diversas metas prioritárias nos primeiros nove meses do ano. O reporte sobre os seguintes projetos ficou previsto apenas para o quarto trimestre:
Relativamente à construção de três escolas secundárias nas províncias de Gaza e Nampula, bem como à conclusão de 50 salas de aula do Ensino Primário a nível nacional, o documento indica que não houve progresso físico assinalável até ao terceiro trimestre, estando a continuidade das obras dependente da disponibilização de fundos do Orçamento do Estado.
Não foram registadas informações sobre a execução da aquisição de mobiliário para a Escola Secundária de Maringanha (Pemba) nem sobre o apetrechamento de um instituto de Ensino Técnico-Profissional na cidade da Beira (Sofala), com reporte esperado para o final do ano.
No setor da formação profissional, a situação atual é a seguinte:
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