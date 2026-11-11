Distribuição de 15 milhões de livros escolares cumpre 100% da meta anual em Moçambique

Educação: Metas de distribuição de livros e carteiras escolares são atingidas em 2026

O Ministério da Educação e Cultura alcançou a totalidade das metas anuais para a distribuição de livros e carteiras escolares. Os dados constam no Balanço do Plano Económico e Social e Orçamento do Estado (PESOE) referente ao terceiro trimestre de 2026.

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Distribuição de material escolar

Entre janeiro e setembro de 2026, foram distribuídos 15.062.700 livros escolares em todo o território nacional, cumprindo 100% da meta planificada para o ano. No mesmo período, foram adquiridas e distribuídas 5.161 carteiras escolares, atingindo igualmente a totalidade da meta anual.

A distribuição das carteiras escolares concentrou-se nas seguintes províncias:

Cabo Delgado, Nampula e Zambézia;

Tete, Manica e Sofala;

Inhambane, Gaza e Maputo.

Desafios na infraestrutura e transparência

Apesar do sucesso na entrega de materiais, o balanço aponta para a falta de informações sobre a execução de diversas metas prioritárias nos primeiros nove meses do ano. O reporte sobre os seguintes projetos ficou previsto apenas para o quarto trimestre:

Requalificação de 90 escolas primárias;

Construção e apetrechamento de 40 escolinhas (20 no Niassa, 10 na Zambézia e 10 em Nampula);

Construção de 20 escolinhas comunitárias (oito no Niassa, quatro em Cabo Delgado e oito em Nampula).

Relativamente à construção de três escolas secundárias nas províncias de Gaza e Nampula, bem como à conclusão de 50 salas de aula do Ensino Primário a nível nacional, o documento indica que não houve progresso físico assinalável até ao terceiro trimestre, estando a continuidade das obras dependente da disponibilização de fundos do Orçamento do Estado.

Apetrechamento e Formação Profissional

Não foram registadas informações sobre a execução da aquisição de mobiliário para a Escola Secundária de Maringanha (Pemba) nem sobre o apetrechamento de um instituto de Ensino Técnico-Profissional na cidade da Beira (Sofala), com reporte esperado para o final do ano.

No setor da formação profissional, a situação atual é a seguinte:

Distrito de Búzi (Sofala): Está em curso a contratação do empreiteiro e do fiscal para o início da construção de um Centro de Formação Profissional.

Está em curso a contratação do empreiteiro e do fiscal para o início da construção de um Centro de Formação Profissional. Muidumbe (Cabo Delgado) e Ilha de Moçambique (Nampula): As obras de construção de centros de formação profissional encontram-se paralisadas, com um nível de execução física global de 81%.

As obras de construção de centros de formação profissional encontram-se paralisadas, com um nível de execução física global de 81%. Beira (Sofala): Em relação ao Instituto Industrial e Comercial da Beira, decorre a elaboração do projeto executivo e a preparação do concurso para a contratação das obras de reabilitação.