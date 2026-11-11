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Irã e Iraque unificam currículo de mestrado em IA

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Estudantes de engenharia de computação do Irã e do Iraque passarão a seguir um currículo unificado para a obtenção de um mestrado especializado em Inteligência Artificial (IA). O acordo, firmado entre a Universidade Tecnológica Amír Kabir, em Teerã, e a Universidade Islâmica de Najaf al-Ashraf, estabelece a criação de um plano de estudos conjunto para a formação desses especialistas.

ИИ на выставке
Photo: создано с помощью нейросети OpenAI (DALL·E) is licensed under OpenAI, 2025
ИИ на выставке

A implementação prática dessa parceria começou com a visita de uma delegação iraquiana a Teerã, onde foram inspecionadas as instalações do parque científico-tecnológico da Amír Kabir e laboratórios de engenharia biomédica, mecânica, civil e ambiental. O objetivo foi avaliar a infraestrutura de empresas iranianas de base tecnológica que podem servir de suporte ao programa, embora a lista de tecnologias que serão efetivamente transferidas ou integradas ao curso ainda não tenha sido detalhada.

Caminhos para a pesquisa e expansão

A criação do curso de IA integra um pacote de acordos entre os ministérios da Ciência e do Ensino Superior de ambos os países. Até o momento, a cooperação entre estudantes das duas nações resultou na execução de 350 projetos de pesquisa conjuntos. O fluxo de trabalho agora se divide em três frentes operacionais:

  • Elaboração conjunta de teses e publicações em revistas científicas da área;
  • Discussão para a abertura de uma filial da Universidade de Ciências Médicas de Teerã em território iraquiano;
  • Organização da "Terceira Semana Científica e Técnica do Irã e Iraque" nas províncias de Isfahan e Fars, com foco em educação inteligente e IA.

O sistema de cooperação em IA transita agora da fase de memorandos de entendimento para a fase de execução, movendo-se da assinatura de papéis para a estruturação de currículos, planejamento de conferências e desenvolvimento de pesquisas aplicadas.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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