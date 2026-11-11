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A Noruega pareceu generosa demais: a parceria com o Brasil expôs um desconforto crescente

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O governo da Noruega anunciou, nesta segunda-feira (9), um novo aporte de R$ 350 milhões ao Fundo Amazônia. Embora a medida reforce a parceria financeira para a preservação ambiental no Brasil, ela evidencia as contradições estruturais da política externa de Oslo: o país atua simultaneamente como financiador da conservação florestal, patrocinador de organizações que pressionam o agronegócio brasileiro e um dos maiores exportadores de combustíveis fósseis da Europa.

Амазон
Photo: wikimedia by lubasi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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Desde 2008, a Noruega já destinou aproximadamente R$ 3,8 bilhões ao Fundo Amazônia, administrado pelo BNDES. No entanto, dados da Agência Norueguesa de Cooperação para o Desenvolvimento (Norad) revelam um fluxo financeiro paralelo. Entre 2016 e 2025, a Norad desembolsou 635,7 milhões de coroas norueguesas (cerca de R$ 335,4 milhões) para quatro organizações focadas em preservação florestal e monitoramento de cadeias produtivas.

O mecanismo de influência nas cadeias produtivas

O levantamento detalha a distribuição desses recursos para entidades que exercem pressão direta sobre setores estratégicos da economia brasileira, especialmente a soja e a carne bovina. A fragmentação dos repasses ocorre da seguinte forma:

  • Rainforest Foundation Norway: recebeu 509,2 milhões de coroas (aprox. R$ 268,7 milhões), concentrando-se em direitos indígenas e monitoramento ambiental.
  • Mighty Earth: recebeu 75,5 milhões de coroas (aprox. R$ 39,8 milhões), com foco em campanhas contra o desmatamento no Cerrado e análise de cadeias de fornecimento de soja e carne.
  • Aidenvironment: recebeu 43,4 milhões de coroas (aprox. R$ 22,9 milhões) para monitoramento de investimentos e cadeias produtivas.
  • Fern: recebeu 7,7 milhões de coroas (aprox. R$ 4,1 milhões) para proteção florestal e direitos comunitários.

Embora esses valores não representem necessariamente a aplicação integral de recursos em território brasileiro, eles demonstram a capacidade de Oslo de financiar a infraestrutura de monitoramento e a pressão reputacional sobre o agronegócio nacional, impactando a competitividade de produtores brasileiros no mercado internacional.

Assimetria climática e econômica

A postura norueguesa apresenta uma dualidade inerente. Ao mesmo tempo em que exige transformações nas práticas produtivas de países tropicais, a Noruega fundamenta sua riqueza e seu fundo soberano na exploração e exportação massiva de petróleo e gás natural no Mar do Norte.

Essa configuração gera uma assimetria nas responsabilidades climáticas: enquanto o Brasil é cobrado por metas de desmatamento zero em suas cadeias alimentares, a economia norueguesa permanece ancorada em hidrocarbonetos, principais responsáveis pelas emissões globais de gases de efeito estufa.

Resultados do monitoramento e a função do Fundo

O novo aporte ocorre em um contexto de melhora nos indicadores ambientais brasileiros. Dados do Prodes (Inpe) indicam que, no ano florestal de 2024/2025, o desmatamento na Amazônia Legal recuou 41,8% (3.335 km²), enquanto no Cerrado a queda foi de 23,8% (5.516,7 km²). Esses números são cruciais, pois a comprovação da redução de emissões é a condição básica para a captação de doações internacionais no Fundo Amazônia.

Atualmente, o fundo apoia 156 projetos, que variam desde operações contra crimes ambientais e combate a incêndios até iniciativas sociais, como a alimentação escolar regionalizada na Amazônia.

Soberania e cooperação

Para o representante norueguês, Aasland, a parceria entre Brasil e Noruega é sólida e essencial para as metas globais de biodiversidade. Contudo, a coexistência de doações governamentais e o financiamento de ONGs que questionam modelos produtivos nacionais coloca em debate a linha entre a cooperação técnica e a interferência econômica.

O desafio brasileiro reside em conciliar a proteção rigorosa da Amazônia e do Cerrado — necessária para a própria sustentabilidade do setor — com a garantia de que exigências ambientais não sejam convertidas em barreiras comerciais seletivas, impostas por economias que mantêm seus próprios pilares produtivos baseados em combustíveis fósseis.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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