Sam Altman injeta milhões: projetos ambiciosos miram extensão de vida saudável

Em uma clínica de longevidade no bairro de Chelsea, em Londres, o cenário parece saído de um filme de ficção científica: clientes pagam até £ 3 mil (cerca de US$ 4.025) por pacotes de sessões que incluem crioterapia a -110 °C, oxigênio puro em câmaras hiperbáricas e infusões intravenosas de NAD+. O objetivo é um só, embora a ciência por trás disso seja, muitas vezes, nebulosa: retardar a morte.

Photo: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Old_hands.jpg by marina guimarães Новое исследование предсказывает медленный рост продолжительности жизни

O que antes era terreno de entusiastas do biohacking agora atrai a elite global e o capital do Vale do Silício. Sam Altman, da OpenAI, investiu US$ 180 milhões na Retro Biosciences para adicionar dez anos de vida saudável aos seres humanos, enquanto Dario Amodei, chefe da Anthropic, sugere que a inteligência artificial pode expandir a expectativa de vida para 150 anos. Até figuras como Vladimir Putin e Xi Jinping já foram associados a discussões sobre a possibilidade de a imortalidade ser alcançada via transplantes de órgãos.

Esse novo mercado divide-se em duas frentes distintas: a do consumo imediato e a da biotecnologia profunda.

A primeira é a economia da impaciência. Clínicas de longevidade — centenas delas apenas nos EUA — operam em uma zona cinzenta regulatória, vendendo tratamentos como se fossem itens de um cardápio. De ressonâncias magnéticas de corpo inteiro por US$ 4 mil (oferecidas por empresas como a Prenuvo) a terapias genéticas experimentais em ilhas como Roatán, o setor prospera no vácuo da medicina convencional. No entanto, o rigor científico é escasso. O Colégio Americano de Radiologia alerta que exames totais de corpo podem levar ao sobrediagnóstico de anomalias inofensivas, e a eficácia de suplementos como o NAD+ permanece inconclusiva.

A segunda frente é a da indústria farmacêutica, que agora enxerga no envelhecimento não apenas um processo natural, mas um mercado bilionário. O divisor de águas foram os medicamentos GLP-1 (usados para diabetes e obesidade), que elevaram a Eli Lilly ao patamar de US$ 1 trilhão em valor de mercado. Dados recentes da Novo e da Lilly sugerem que esses fármacos podem reduzir a "idade biológica" do coração em até quatro anos, provando que tratar condições relacionadas à idade pode, indiretamente, prolongar a vida.

Como o FDA (agência reguladora dos EUA) não classifica o envelhecimento como uma "doença", as farmacêuticas adotam a estratégia de "dupla finalidade". Elas desenvolvem remédios para doenças específicas da velhice que, simultaneamente, combatem o declínio celular. A Insilico Medicine, por exemplo, testa o rentosertib para fibrose pulmonar, mas observa que os pacientes tratados apresentam-se biologicamente mais jovens.

A aposta mais ambiciosa, porém, reside na "reprogramação epigenética" — a tentativa de resetar os interruptores químicos do DNA. Startups como NewLimit, apoiada por Brian Armstrong, e Altos Labs buscam reverter a idade celular, com testes em humanos previstos para o próximo ano.

O histórico, contudo, é marcado por fracassos: desde a Sirtris (comprada pela GSK) até a Calico (do Google), muitas promessas de imortalidade terminaram em fechamentos ou resultados pífios. A diferença desta vez, argumentam os investidores, é a inteligência artificial, que acelera a descoberta de moléculas e a análise de dados em uma escala impossível há uma década.

Enquanto a ciência tenta decifrar a chave da longevidade real, o mercado continua a vender a ilusão da juventude eterna para quem pode pagar por ela em dinheiro vivo.