Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Sam Altman injeta milhões: projetos ambiciosos miram extensão de vida saudável

Vida » Tech

Em uma clínica de longevidade no bairro de Chelsea, em Londres, o cenário parece saído de um filme de ficção científica: clientes pagam até £ 3 mil (cerca de US$ 4.025) por pacotes de sessões que incluem crioterapia a -110 °C, oxigênio puro em câmaras hiperbáricas e infusões intravenosas de NAD+. O objetivo é um só, embora a ciência por trás disso seja, muitas vezes, nebulosa: retardar a morte.

Новое исследование предсказывает медленный рост продолжительности жизни
Photo: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Old_hands.jpg by marina guimarães
Новое исследование предсказывает медленный рост продолжительности жизни

O que antes era terreno de entusiastas do biohacking agora atrai a elite global e o capital do Vale do Silício. Sam Altman, da OpenAI, investiu US$ 180 milhões na Retro Biosciences para adicionar dez anos de vida saudável aos seres humanos, enquanto Dario Amodei, chefe da Anthropic, sugere que a inteligência artificial pode expandir a expectativa de vida para 150 anos. Até figuras como Vladimir Putin e Xi Jinping já foram associados a discussões sobre a possibilidade de a imortalidade ser alcançada via transplantes de órgãos.

Esse novo mercado divide-se em duas frentes distintas: a do consumo imediato e a da biotecnologia profunda.

A primeira é a economia da impaciência. Clínicas de longevidade — centenas delas apenas nos EUA — operam em uma zona cinzenta regulatória, vendendo tratamentos como se fossem itens de um cardápio. De ressonâncias magnéticas de corpo inteiro por US$ 4 mil (oferecidas por empresas como a Prenuvo) a terapias genéticas experimentais em ilhas como Roatán, o setor prospera no vácuo da medicina convencional. No entanto, o rigor científico é escasso. O Colégio Americano de Radiologia alerta que exames totais de corpo podem levar ao sobrediagnóstico de anomalias inofensivas, e a eficácia de suplementos como o NAD+ permanece inconclusiva.

A segunda frente é a da indústria farmacêutica, que agora enxerga no envelhecimento não apenas um processo natural, mas um mercado bilionário. O divisor de águas foram os medicamentos GLP-1 (usados para diabetes e obesidade), que elevaram a Eli Lilly ao patamar de US$ 1 trilhão em valor de mercado. Dados recentes da Novo e da Lilly sugerem que esses fármacos podem reduzir a "idade biológica" do coração em até quatro anos, provando que tratar condições relacionadas à idade pode, indiretamente, prolongar a vida.

Como o FDA (agência reguladora dos EUA) não classifica o envelhecimento como uma "doença", as farmacêuticas adotam a estratégia de "dupla finalidade". Elas desenvolvem remédios para doenças específicas da velhice que, simultaneamente, combatem o declínio celular. A Insilico Medicine, por exemplo, testa o rentosertib para fibrose pulmonar, mas observa que os pacientes tratados apresentam-se biologicamente mais jovens.

A aposta mais ambiciosa, porém, reside na "reprogramação epigenética" — a tentativa de resetar os interruptores químicos do DNA. Startups como NewLimit, apoiada por Brian Armstrong, e Altos Labs buscam reverter a idade celular, com testes em humanos previstos para o próximo ano.

O histórico, contudo, é marcado por fracassos: desde a Sirtris (comprada pela GSK) até a Calico (do Google), muitas promessas de imortalidade terminaram em fechamentos ou resultados pífios. A diferença desta vez, argumentam os investidores, é a inteligência artificial, que acelera a descoberta de moléculas e a análise de dados em uma escala impossível há uma década.

Enquanto a ciência tenta decifrar a chave da longevidade real, o mercado continua a vender a ilusão da juventude eterna para quem pode pagar por ela em dinheiro vivo.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Petr Ermilin
Agora a ler
Técnicas de corte para cabelos afinados e perda de volume
Mulher
Técnicas de corte para cabelos afinados e perda de volume
Salada de ovos alemã: proporção 2:1 e corte em cubos garantem textura granulada
Receitas e Culinária
Salada de ovos alemã: proporção 2:1 e corte em cubos garantem textura granulada
Mais populares
Panquecas de maçã com canela fritas em frigideira

Preparo rápido de meia hora que substitui o forno, gerando massa suave e casca dourada.

Panquecas de maçã com canela fritas em frigideira
A serpente mais letal do planeta: o que acontece quando a fuga falha no deserto australiano
A serpente mais letal do planeta: o que acontece quando a fuga falha no deserto australiano
Lobos perdem território para tigre: expansão natural muda cadeia alimentar na taiga
Rotina de skincare pós-40: o erro sistêmico que impede resultados visíveis
Brasil enfrenta limites invisíveis: como a China pode mudar tudo Ksenia Semenova Empresas argentinas buscam reduzir dependência de decisões políticas dos EUA Anastasiya Zhukova Decisão do CAS abala federações: Rússia avança para Los Angeles sem restrições Creator
Camélia volumosa: o contraste de silhueta que evita o visual datado
Gatos que abrem portas sozinhos: o que muda na rotina de quem vive com eles
Pequim vira o jogo contra o Brasil: volume de soja importada despenca até 2035
Pequim vira o jogo contra o Brasil: volume de soja importada despenca até 2035
últimos materiais
Krasnodar supera São Petersburgo em volume de aposentados impulsionado por migração climática
Dentes de leite: a mentira que pode prejudicar a saúde bucal da criança
Gargalo na produção: Airbus precisa superar 89 entregas para cumprir metas
Rússia adota bitola chinesa em Zabaykalsk para destravar fluxo de cargas
Teftélias com champignon, arroz e queijo: receita completa
Brasil enfrenta limites invisíveis: como a China pode mudar tudo
Pathfinder 2010 a 2015 mantém motores diesel com até 400 mil km de durabilidade
Redução drástica de custos: produção visual no Altai muda de patamar com IA
Pasta de sardinha, queijo e cenoura: textura aveludada e preparo em 10 minutos
Promessa esquecida no Senado: Flávio Bolsonaro retém por 500 dias lei contra domínio de milícias
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.