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Nvidia investiga CEO Jensen Huang por relação com executiva suspeita de espionagem para a China

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A Nvidia anunciou a abertura de uma investigação interna envolvendo seu cofundador e CEO, Jensen Huang. A medida ocorre após o executivo admitir ao conselho da empresa a manutenção de um relacionamento íntimo com Alice Huang, executiva de negócios identificada pelos serviços de inteligência dos Estados Unidos como espiã a serviço do governo chinês.

Дженсен Хуанг, генеральный директор NVIDIA
Photo: commons.wikimedia.org by NVIDIA Тайвань, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Дженсен Хуанг, генеральный директор NVIDIA

De acordo com as informações, a vigilância governamental dos EUA detectou que Alice Huang estaria transmitindo dados diretamente para Pequim. Não há vínculo de parentesco entre Jensen e Alice Huang. A situação assume contornos críticos devido à posição estratégica de Huang no setor de inteligência artificial e sua proximidade com o governo dos Estados Unidos.

Em comunicado direcionado à empresa, Jensen Huang apresentou desculpas, admitindo a infidelidade conjugal e o impacto de suas ações sobre a família, sem apresentar justificativas para a conduta.

O conselho da Nvidia informou que, até o momento, não há evidências de que segredos corporativos ou a segurança nacional tenham sido comprometidos. No entanto, a investigação analisará todos os dados disponíveis. O conselho ressaltou que o CEO apoia a apuração e comprometeu-se a cooperar integralmente com o processo. Foi decidido que Huang, de 63 anos, permanecerá no comando da companhia enquanto a investigação prossegue.

John Rizzo, porta-voz da Nvidia, afirmou que os fatos não interromperão a liderança de Huang como CEO nem as operações da empresa.

O caso já havia sido reportado anteriormente pelo New York Times, que detalhou a relação entre o executivo e a cidadã chinesa. Alice Huang (ou Huang Le), ex-repórter de TV na China, atuava como alta executiva na Megaspeed, empresa de data centers sediada em Cingapura e uma das maiores clientes da Nvidia no Sudeste Asiático, com compras superiores a US$ 4,8 bilhões nos últimos dois anos.

A relação comercial entre a Nvidia e a Megaspeed persistiu mesmo após reportagens indicarem que o Departamento de Comércio dos EUA investigava a empresa de Cingapura por suspeitas de contrabando de chips de IA restritos para a China.

Inicialmente, Jensen Huang e a Nvidia negaram irregularidades. Em entrevista recente à Bloomberg News, o CEO havia afirmado que as interações com Alice Huang eram estritamente profissionais e relacionadas aos negócios com a Megaspeed, descrevendo-as como "completamente normais".

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Author`s name Petr Ermilin
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