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Redes fechadas controlam: conexões pessoais decidem quem chega às vagas estratégicas

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Para quem busca entrar no mercado de trabalho ou subir na carreira, o currículo e a formação técnica podem ser secundários diante de quem se conhece. De acordo com as pesquisas do economista de Stanford, Matthew O. Jackson, entre 30% e 70% das vagas de emprego e recomendações profissionais são preenchidas por meio de conexões pessoais, transformando o círculo social no principal filtro de acesso a oportunidades.

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Photo: Pravda by Петр Ермилин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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O filtro invisível da contratação

Na prática, a busca por emprego divide-se entre o caminho formal e o informal. Enquanto sites de vagas e agências de recrutamento processam a demanda visível, a maior parte das posições estratégicas e bem remuneradas circula em redes fechadas. Esse mecanismo cria uma barreira real: quem não pertence aos grupos sociais certos permanece excluído, independentemente de sua competência técnica. Em contextos de alta taxa de desemprego, como ocorre na Espanha, esse sistema de indicações torna-se o principal obstáculo para a mobilidade social.

A influência do entorno na trajetória profissional

O acesso à informação sobre como operar em setores de alta renda não depende apenas da educação formal, mas de quem convive com o indivíduo. O mecanismo funciona como um filtro de padrões: adolescentes cujos amigos possuem pais em posições de destaque têm acesso a orientações e normas de conduta que quem está fora desse círculo desconhece. Isso gera a formação de "clubes fechados", onde a liderança econômica se concentra em regiões e grupos específicos, isolando quem não possui esse capital social desde a base.

O limite das políticas financeiras

A estrutura de redes sugere que a desigualdade não é resolvida apenas com a redistribuição de renda via impostos. Como o sucesso profissional está atrelado à posição na rede social e não apenas ao capital financeiro, a meritocracia técnica é limitada pela conectividade. Para as empresas, embora a contratação por indicação acelere o processo de preenchimento de vagas, o sistema gera um risco de estagnação, pois a falta de diversidade nos perfis reduz a capacidade de inovação das equipes.

A estratégia das conexões fracas

Para romper esse ciclo de isolamento, a recomendação pragmática é expandir o círculo de convivência para além dos amigos íntimos e familiares. O acesso a empregos estáveis e bem remunerados geralmente ocorre através das chamadas "conexões fracas" — conhecidos distantes ou pessoas de esferas diferentes — que funcionam como pontes para informações e oportunidades que não circulam dentro do grupo social imediato.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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