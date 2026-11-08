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Enem terá segunda aplicação para quem for impedido de fazer prova por clima

Vida » Família e Educação

Para quem depende do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para ingressar na universidade, um imprevisto climático pode significar a perda de um ano de estudos. Diante disso, o ministro da Educação, Leonardo Barchini, confirmou neste domingo (8) que haverá uma alternativa concreta para os estudantes que forem impedidos de chegar aos locais de prova devido a condições meteorológicas adversas.

Расстроенный молодой человек с напряженным взглядом
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Расстроенный молодой человек с напряженным взглядом

O mecanismo de contingência é simples: quem for impossibilitado de realizar a avaliação por questões climáticas terá direito a uma segunda aplicação do exame, programada para o mês de dezembro. O Inep, órgão responsável pela organização, está monitorando as condições do tempo em todo o país para identificar as regiões afetadas e garantir que a dificuldade de deslocamento não se torne uma barreira definitiva para o candidato.

Na prática, isso significa que o estudante não será penalizado por eventos da natureza, mas a eficácia da medida dependerá de como o Inep validará a impossibilidade de acesso ao local de prova e como será feita a convocação para essa nova data em dezembro.

A logística do primeiro dia de exames envolve mais de 5 milhões de inscritos. Para viabilizar a operação, governos locais mobilizaram esquemas de transporte público e forças de segurança, visando garantir que os portões, fechados pontualmente às 13h (horário de Brasília), sejam alcançados a tempo por quem não enfrenta os problemas climáticos citados pelo ministro.

Além da questão imediata do clima, Barchini destacou a função social do Enem como ferramenta de redução de desigualdades. O ministro comparou o modelo atual ao antigo sistema de vestibulares isolados, onde o custo de inscrições múltiplas e os deslocamentos entre diferentes cidades restringiam o acesso ao ensino superior a quem tinha mais recursos financeiros.

Os dados apresentados ao presidente Lula reforçam esse impacto: a democratização do acesso via sistema unificado alterou a composição das universidades federais. A proporção de alunos vindos da rede pública de ensino, que antes ocupava apenas um terço das vagas, saltou para aproximadamente dois terços do total de matriculados, consolidando o exame não apenas como uma prova, mas como a principal via de inclusão social no ambiente acadêmico brasileiro.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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