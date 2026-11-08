Enem terá segunda aplicação para quem for impedido de fazer prova por clima

Para quem depende do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para ingressar na universidade, um imprevisto climático pode significar a perda de um ano de estudos. Diante disso, o ministro da Educação, Leonardo Barchini, confirmou neste domingo (8) que haverá uma alternativa concreta para os estudantes que forem impedidos de chegar aos locais de prova devido a condições meteorológicas adversas.

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O mecanismo de contingência é simples: quem for impossibilitado de realizar a avaliação por questões climáticas terá direito a uma segunda aplicação do exame, programada para o mês de dezembro. O Inep, órgão responsável pela organização, está monitorando as condições do tempo em todo o país para identificar as regiões afetadas e garantir que a dificuldade de deslocamento não se torne uma barreira definitiva para o candidato.

Na prática, isso significa que o estudante não será penalizado por eventos da natureza, mas a eficácia da medida dependerá de como o Inep validará a impossibilidade de acesso ao local de prova e como será feita a convocação para essa nova data em dezembro.

A logística do primeiro dia de exames envolve mais de 5 milhões de inscritos. Para viabilizar a operação, governos locais mobilizaram esquemas de transporte público e forças de segurança, visando garantir que os portões, fechados pontualmente às 13h (horário de Brasília), sejam alcançados a tempo por quem não enfrenta os problemas climáticos citados pelo ministro.

Além da questão imediata do clima, Barchini destacou a função social do Enem como ferramenta de redução de desigualdades. O ministro comparou o modelo atual ao antigo sistema de vestibulares isolados, onde o custo de inscrições múltiplas e os deslocamentos entre diferentes cidades restringiam o acesso ao ensino superior a quem tinha mais recursos financeiros.

Os dados apresentados ao presidente Lula reforçam esse impacto: a democratização do acesso via sistema unificado alterou a composição das universidades federais. A proporção de alunos vindos da rede pública de ensino, que antes ocupava apenas um terço das vagas, saltou para aproximadamente dois terços do total de matriculados, consolidando o exame não apenas como uma prova, mas como a principal via de inclusão social no ambiente acadêmico brasileiro.