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Ipsos revela queda na crença em crise climática entre brasileiros nos últimos dois anos

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O Brasil vive um paradoxo climático: enquanto a população enfrenta desastres naturais cada vez mais severos, cresce o número de pessoas que negam a urgência das mudanças climáticas, classificando os eventos extremos como meros "fenômenos naturais da Terra".

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Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Dados da pesquisa Ipsos Rep360º revelam um retrocesso na percepção pública. O percentual de brasileiros que acreditam na crise climática caiu de 60% para 55% em dois anos. No sentido oposto, 25% dos entrevistados agora afirmam não acreditar na urgência do tema — um salto de quatro pontos percentuais em relação a 2024.

O que torna esses números alarmantes é a coincidência temporal com catástrofes concretas. Em 2024, o Rio Grande do Sul sofreu o maior desastre natural de sua história, com enchentes que afetaram 2,4 milhões de pessoas, deixaram 183 mortos e causaram prejuízos bilionários. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) foi categórica em 2025: o evento evidenciou a influência direta das mudanças climáticas na hidrologia da região.

Além das chuvas, o calor extremo marcou o cenário. Em 2025, o Cemaden (vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação) registrou sete ondas de calor. Destaques negativos incluem Quaraí (RS), que atingiu 43,8°C, e São Paulo, que em dezembro registrou a maior temperatura dos últimos 64 anos (37,2°C).

Por que o negacionismo cresce diante de fatos óbvios?

Especialistas apontam que a popularização do tema trouxe consigo a exposição de narrativas negacionistas. Marcio Astrini, secretário-executivo do Observatório do Clima, explica que a pauta saiu dos relatórios técnicos e entrou na "vida real", tornando-se alvo de disputas ideológicas. A sustentabilidade passou a ser associada a políticas de esquerda, enquanto a pressão geopolítica anti-ESG, impulsionada globalmente por figuras como Donald Trump, fortalece essa corrente.

O risco real, segundo Astrini, não é apenas a opinião pública, mas o poder político. Ele alerta que quase 70% do Congresso brasileiro possui um histórico ou expectativa de ações anti-ambientais, o que pode paralisar regulações essenciais de mitigação de danos.

Outro fator crucial é a falha de comunicação dos especialistas. Ricardo Gravina, CEO da Climate Ventures, argumenta que a academia e as lideranças ambientais erraram ao focar em "graus Celsius e metas para 2050", enquanto a população de baixa renda prioriza a sobrevivência imediata e as contas do mês. Para ele, a desinformação via redes sociais viaja mais rápido que o dado científico.

O mapa da percepção

A pesquisa Ipsos também revela divisões geracionais e regionais claras:

  • Idade: Jovens de 18 a 24 anos são os mais conscientes (apenas 20% negam a urgência), enquanto entre pessoas com 45 anos ou mais, esse índice sobe para 27%. Paulo Simonetti, do Idesam, atribui isso à formação educacional moderna, onde o clima é tratado como dado, e não como "onda".
  • Região: O Norte do Brasil lidera a visão de que os extremos são "naturais" (31%), seguido pelo Centro-Oeste (29%). Simonetti explica que, na Amazônia, consolidou-se a ideia equivocada de que a conservação da floresta é um entrave ao desenvolvimento econômico.

Para reverter esse cenário, a solução não estaria em mais dados, mas em provas tangíveis. Segundo Gravina, a percepção muda quando o cidadão vê a transição na prática — como a redução da conta de luz via painéis solares ou a geração de renda com a floresta em pé. O desafio agora é transformar a discussão ideológica em resultados econômicos visíveis para a população.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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