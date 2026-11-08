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Enem 2026 registra maior número de inscritos desde 2021

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Neste domingo (8), o presidente Lula da Silva, acompanhado pelo ministro da Educação, Leonardo Barchini, e pelo presidente do Inep, Manuel Palacios, visitou a sala de monitoramento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em Brasília. O objetivo da visita foi acompanhar a engrenagem logística do Enem 2026, que envolve a distribuição de provas em 1,9 mil municípios brasileiros, monitorada em tempo real pelo órgão.

подростки сдают экзамен
Photo: создано с помощью нейросети OpenAI (DALL·E) is licensed under OpenAI, 2025
подростки сдают экзамен

O volume de candidatos reflete a importância do exame como a principal via de acesso ao ensino superior no Brasil. Esta edição reúne mais de 5 milhões de inscritos — um crescimento de 5% em relação aos 4,81 milhões do ano anterior e o maior número de participantes desde 2021. No primeiro dia de provas, esse contingente enfrenta as avaliações de redação, linguagens, códigos e suas tecnologias, além de ciências humanas.

O perfil de quem busca a vaga na universidade ou a certificação é predominantemente feminino e jovem. Das inscrições confirmadas, 64% são de mulheres (3,23 milhões), contra 36% de homens (1,82 milhão). A faixa etária mais expressiva é a de 17 e 18 anos, com 2,56 milhões de candidatos, embora o exame também abra portas para diferentes gerações, incluindo 13,8 mil pessoas com mais de 60 anos.

Para além do acesso individual à universidade, o Enem assume agora um papel sistêmico ao ser integrado ao Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Na prática, isso significa que a prova deixa de ser apenas um portal para o estudante e passa a ser um termômetro para o governo medir a qualidade do ensino médio em redes públicas e privadas.

Uma mudança concreta nesse processo é a forma de inscrição: para facilitar o acesso e garantir a coleta de dados, todos os estudantes matriculados na rede pública foram inscritos automaticamente pelo Ministério da Educação. Com isso, o Enem consolida três funções simultâneas: a porta de entrada para o ensino superior, o mecanismo de certificação de conclusão do ensino médio e a ferramenta de diagnóstico da qualidade educacional do país.

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Author`s name Petr Ermilin
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