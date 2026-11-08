Vereador Rond Macaé defende uso exclusivo de banheiros por mulheres biológicas

A sanção da Lei nº 5.632/2026 no município de Macaé, no Rio de Janeiro, instaurou uma controvérsia que transita entre a legalidade administrativa e a conduta pessoal de seus proponentes. A norma, sancionada pelo prefeito Welberth Rezende (PSD), institui a chamada "Política Municipal de Proteção às Mulheres", determinando que a prefeitura fiscalize banheiros públicos e privados para garantir a utilização exclusiva de mulheres biológicas, sob a justificativa de evitar constrangimentos e insegurança.

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O vereador Rond Macaé (PSDB), defensor da medida, afirmou em tribuna que a lei não visa discriminar mulheres trans, mas sim preservar direitos de mulheres biológicas. No entanto, a aplicação prática da norma levanta questionamentos jurídicos. A redação da lei de Macaé apresenta similaridades estruturais com projetos de lei idênticos implementados em outras cidades brasileiras, como Serra (ES), Campo Grande (MS), Teresina (PI) e São Luís (MA), sugerindo a adoção de um modelo legislativo padronizado.

No âmbito jurídico, a validade de tais leis tem sido sistematicamente contestada nos tribunais. O Supremo Tribunal Federal (STF), em 2018 (ADI 4275 e RE 670422), reconheceu o direito à identidade de gênero independentemente de cirurgia ou laudo, e em 2019 equiparou a transfobia ao crime de racismo. Recentemente, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Maranhão suspendeu a lei análoga de São Luís, e o Ministério Público Federal no Piauí iniciou apurações sobre a proibição de pessoas trans em estabelecimentos de Teresina. No caso de Campo Grande, a norma é alvo de ações no STF movidas por movimentos sociais.

Paralelamente ao debate legislativo, a conduta do vereador Rond Macaé tornou-se alvo de exposição pública. A influenciadora e travesti Gabrielly Fernandes divulgou capturas de tela de mensagens privadas supostamente enviadas pelo parlamentar, nas quais ele faria comentários sobre a aparência física da mulher. Fernandes informou que o material foi encaminhado ao seu advogado e relatou que outras três mulheres trans teriam recebido mensagens semelhantes.

Até o momento, o vereador não respondeu aos pedidos de confirmação sobre a veracidade das mensagens. O caso coloca em evidência a contradição entre o discurso público de proteção e segregação de corpos no espaço urbano e a interação privada do legislador com a população que a lei visa restringir.

A questão permanece em disputa tanto no campo ético-político quanto no jurídico, aguardando-se a manifestação dos tribunais superiores sobre a constitucionalidade da lei de Macaé, à semelhança do que ocorreu em municípios vizinhos e em outros estados.