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Ventos de 126 km/h e microexplosões causam destruição em cidades de SP

Vida » Eco

Um fenômeno meteorológico extremo, a microexplosão atmosférica, foi o ponto central de uma série de temporais que castigaram o estado de São Paulo neste sábado (7). O evento mais crítico ocorreu em Cachoeira Paulista, no Vale do Paraíba, onde ventos de 126,7 km/h arrancaram telhados de pelo menos 20 residências e causaram apagões generalizados.

Улица после шторма
Photo: Pravda.Ru by Мария Сирота is licensed under Все права защищены
Улица после шторма

Segundo William Minhoto, meteorologista sênior da Defesa Civil, a microexplosão consiste em correntes de ar descendentes violentas que, ao atingirem o solo, espalham-se com força destrutiva. O impacto não ficou restrito ao Vale do Paraíba: cidades como Penápolis registraram ventos de 118 km/h, enquanto Piracicaba marcou 96,1 km/h e o Vale do Ribeira chegou a 80 km/h, resultando em danos materiais em Santa Bárbara d'Oeste e Santa Isabel.

Na Região Metropolitana, a instabilidade climática extrapolou a natureza das chuvas e atingiu a infraestrutura urbana e eventos de escala global. Em Barueri, a força da tempestade provocou o desabamento parcial do teto de uma unidade do Lopes Supermercados. O incidente deixou uma pessoa ferida e forçou o fechamento temporário da loja para vistorias de segurança, conforme nota oficial da rede.

A capital paulista entrou em estado de atenção para alagamentos em todas as regiões a partir das 13h24. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas atribuiu a formação rápida desses núcleos de tempestade à combinação de calor intenso, alta umidade e a chegada de uma frente fria. O caos climático chegou a interromper o cronograma do Grande Prêmio de Fórmula 1, em Interlagos, onde o treino classificatório precisou ser suspenso temporariamente devido às condições adversas.

Para conter os danos, a Defesa Civil do estado emitiu 72 alertas via SMS e Cell Broadcast e ativou um gabinete de crise remoto para coordenar a resposta em conjunto com as prefeituras. As recomendações incluíram a evacuação de áreas abertas e cautela com encostas vulneráveis a deslizamentos.

A previsão para o restante do fim de semana indica uma transição: chuvas moderadas durante a madrugada de domingo, seguidas de uma queda acentuada de temperatura. Para segunda-feira, a expectativa é de tempo encoberto e garoa, encerrando o ciclo de instabilidade severa que atingiu o estado.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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