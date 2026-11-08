Nove em cada dez países não sabem quanto investem no combate às mudanças climáticas

A incapacidade global de rastrear gastos ambientais e a fragilidade dos planos governantes contra a crise climática foram o centro do ClimateScanner Summit 2026. O encontro, sediado pelo BNDES em parceria com o Tribunal de Contas da União (TCU) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), revelou um diagnóstico alarmante: nove em cada dez países avaliados não sabem exatamente quanto investem no combate às mudanças climáticas.

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O evento reuniu representantes de Instituições Superiores de Controle (ISCs) de 43 países e 20 tribunais de contas brasileiros para debater a aplicação do ClimateScanner, uma ferramenta desenvolvida entre 2023 e 2024 sob a coordenação da INTOSAI — entidade presidida pelo TCU desde 2022. O objetivo central não é a mera produção de relatórios, mas a criação de um ecossistema de accountability, onde a transparência de dados force a conversão de promessas políticas em ações concretas.

Os dados extraídos pela plataforma expõem lacunas críticas na governança climática mundial. Além da cegueira financeira, o levantamento aponta que 70% dos governos possuem planos de médio e longo prazo insuficientes e 80% negligenciam as populações mais vulneráveis em seus planejamentos. Metade das nações analisadas sequer possui clareza sobre a estratégia para reduzir a emissão de gases de efeito estufa.

Para enfrentar esse cenário, o TCU lançou durante o evento um guia estratégico destinado a orientar órgãos de controle na interpretação de dados e na definição de prioridades. O ministro Jorge Oliveira, vice-presidente do TCU, destacou que 86% das instituições participantes já manifestaram interesse em repetir a aplicação da ferramenta, consolidando-a como peça central da fiscalização ambiental.

No plano financeiro, o BNDES reforçou seu papel como protagonista no setor. O diretor jurídico do banco, Walter Baère, ressaltou que a eficácia da agenda ambiental depende de uma rede global de governança e transparência. Baère detalhou que, nos últimos dois anos, a instituição destinou US$ 21,6 bilhões a finanças verdes, com foco em reflorestamento, agricultura sustentável e indústria renovável, posicionando o BNDES, segundo dados da Bloomberg, como líder mundial no financiamento de energia limpa.

A metodologia do ClimateScanner também já reflete em escala local: ela serviu de base para a criação do Painel ClimaBrasil, lançado em 2025 para monitorar a execução de políticas climáticas em estados e municípios brasileiros.

A discussão foi encerrada com a perspectiva de que a resiliência climática não pode ser alcançada ao custo de serviços essenciais ou investimentos públicos ineficientes em desastres, conforme pontuou Rodolfo Stucchi, do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O próximo marco do projeto será a divulgação do Relatório Global do ClimateScanner, prevista para abril de 2027, durante o Simpósio ONU/INTOSAI em Viena, na Áustria.