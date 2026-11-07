STF analisa pedido de adiamento da escala 5x2

A implementação da escala 5x2, que reduz a jornada semanal de trabalho de 44 para 42 horas e garante dois dias de descanso, entrou em fase de disputa processual no Supremo Tribunal Federal (STF). O ponto central não é mais a validade da lei, mas o cronograma de execução: o setor produtivo tenta adiar a data de início, prevista para 16 de dezembro.

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) ingressou com uma nova ação no STF para contestar o prazo de implementação. A medida segue a mesma linha de pedidos já feitos por representantes do varejo. Em resposta, o ministro Flávio Dino, relator do caso, decidiu incluir a CNI na audiência pública agendada para a próxima terça-feira, 10.

Na decisão, Dino argumenta que, embora cada setor tenha ênfases diferentes, as pretensões são "substancialmente coincidentes". O objetivo da audiência é tentar costurar uma solução consensual entre as partes, já que o ministro admitiu que as queixas sobre o prazo são razoáveis, mesmo que não tenha identificado violações objetivas de direitos na lei.

O conflito prático reside no calendário: a proposta foi aprovada em outubro e a obrigatoriedade começa em dezembro, coincidindo com o pico de demanda do comércio e indústria durante as festas de Natal. Para ilustrar a magnitude do pedido de adiamento, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) já sugeriu que a implementação seja postergada para setembro de 2027.

A audiência de terça-feira reunirá a Advocacia-Geral da União (AGU), a Procuradoria-Geral da República, procuradorias da Câmara e do Senado, centrais sindicais e representantes do setor produtivo para definir se o cronograma de redução da carga horária será mantido ou alterado.