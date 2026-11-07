Moçambique pode elevar PIB em até 491 milhões de dólares com IA em dez anos

Inteligência Artificial pode injetar até 491 milhões de dólares no PIB de Moçambique em dez anos

Moçambique tem o potencial de elevar o seu Produto Interno Bruto (PIB) em até 491 milhões de dólares nos próximos dez anos através da implementação da inteligência artificial (IA). A estimativa consta no Índice Ayre 2026, que analisa a preparação da juventude para as novas tecnologias em 56 Estados da Commonwealth.

Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use OpenAI и ChatGPT

O relatório apresenta três cenários de impacto económico para o país ao fim de uma década: um cenário conservador com um incremento de 156 milhões de dólares, um cenário moderado de 324 milhões e um cenário optimista que atinge os 491 milhões de dólares.

Desafios estruturais e preparação tecnológica

Apesar do potencial económico, Moçambique ocupa a 44.ª posição no ranking da Commonwealth, com uma pontuação de 38,9 em 100. Este valor situa-se abaixo do limiar de 53 pontos, considerado necessário para garantir um nível de preparação adequado. O estudo identifica barreiras críticas que limitam o avanço tecnológico, nomeadamente:

Acesso energético e digital: Apenas 36,9% da população tem acesso à electricidade e 35% utiliza a Internet.

Apenas 36,9% da população tem acesso à electricidade e 35% utiliza a Internet. Conectividade: Cerca de metade dos jovens possui um telemóvel, enfrentando ainda o elevado custo dos dados móveis.

Cerca de metade dos jovens possui um telemóvel, enfrentando ainda o elevado custo dos dados móveis. Socioeconomia: A pobreza afecta 80,5% dos jovens empregados.

No que toca ao mercado de trabalho, apenas 0,3% dos trabalhadores com idades entre os 15 e os 24 anos estão inseridos nas categorias profissionais com maior exposição à inteligência artificial generativa.

Segurança digital e iniciativas locais

A preocupação com a privacidade é elevada, com 79,3% dos utilizadores da Internet entre os 15 e os 29 anos a manifestarem receio quanto ao roubo de dados pessoais. No indicador de direitos, segurança e participação, Moçambique obteve 1,8 pontos numa escala de 10.

Para contrariar estas lacunas, o documento destaca iniciativas de literacia digital e empreendedorismo, como a criação de uma incubadora de empreendedorismo juvenil na província de Nampula e a implementação do programa MAZA IA, focado no apoio a alunos e professores.

Metodologia do Índice Ayre

O estudo baseou-se em 1.128 fontes de investigação para avaliar a situação de aproximadamente 732 milhões de jovens em 56 países. A análise concentrou-se em cinco pilares fundamentais: acesso tecnológico, educação e competências, ligação entre formação e emprego, desenvolvimento de ferramentas locais e protecção de direitos digitais.