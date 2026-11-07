Moçambique pode elevar PIB em até 491 milhões de dólares com IA em dez anos

Moçambique tem o potencial de elevar o seu Produto Interno Bruto (PIB) em até 491 milhões de dólares nos próximos dez anos através da implementação da inteligência artificial (IA). A estimativa consta no Índice Ayre 2026, que analisa a preparação da juventude para as novas tecnologias em 56 Estados da Commonwealth.
O relatório apresenta três cenários de impacto económico para o país ao fim de uma década: um cenário conservador com um incremento de 156 milhões de dólares, um cenário moderado de 324 milhões e um cenário optimista que atinge os 491 milhões de dólares.
Apesar do potencial económico, Moçambique ocupa a 44.ª posição no ranking da Commonwealth, com uma pontuação de 38,9 em 100. Este valor situa-se abaixo do limiar de 53 pontos, considerado necessário para garantir um nível de preparação adequado. O estudo identifica barreiras críticas que limitam o avanço tecnológico, nomeadamente:
No que toca ao mercado de trabalho, apenas 0,3% dos trabalhadores com idades entre os 15 e os 24 anos estão inseridos nas categorias profissionais com maior exposição à inteligência artificial generativa.
A preocupação com a privacidade é elevada, com 79,3% dos utilizadores da Internet entre os 15 e os 29 anos a manifestarem receio quanto ao roubo de dados pessoais. No indicador de direitos, segurança e participação, Moçambique obteve 1,8 pontos numa escala de 10.
Para contrariar estas lacunas, o documento destaca iniciativas de literacia digital e empreendedorismo, como a criação de uma incubadora de empreendedorismo juvenil na província de Nampula e a implementação do programa MAZA IA, focado no apoio a alunos e professores.
O estudo baseou-se em 1.128 fontes de investigação para avaliar a situação de aproximadamente 732 milhões de jovens em 56 países. A análise concentrou-se em cinco pilares fundamentais: acesso tecnológico, educação e competências, ligação entre formação e emprego, desenvolvimento de ferramentas locais e protecção de direitos digitais.
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