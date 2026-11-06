Estudo da Microsoft e Carnegie Mellon mostra que confiança excessiva em IA diminui pensamento crítico

A inteligência artificial (IA) instaurou a era da eficiência sem esforço: hoje, é possível entregar teses sobre livros não lidos, relatórios baseados em dados não examinados ou notícias sem apuração rigorosa. O problema central não é a ferramenta em si, mas a confusão perigosa entre a fluidez da linguagem e o domínio real de um assunto. A máquina mimetiza a autoridade através de argumentos organizados, mas essa aparência de competência pode anular a função primordial da inteligência humana: a capacidade de desconfiar e questionar.

Photo: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Исчезновение разума и внимания

Esse fenômeno não é apenas uma impressão subjetiva, mas um risco mensurável. Um estudo de 2025, realizado por pesquisadores da Microsoft e da Universidade Carnegie Mellon com 319 profissionais e quase mil exemplos de uso de IA, revelou uma correlação preocupante: quanto maior a confiança depositada na ferramenta, menor é o esforço de pensamento crítico do usuário.

A pesquisa evidencia uma inversão cognitiva: o ato de investigar foi substituído por conferir respostas, e o processo de elaborar tornou-se mera edição de textos pré-moldados. A revisão torna-se um ritual vazio quando o profissional não possui a base intelectual necessária para contrariar a máquina ou sequer identificar a pergunta que revelaria o erro.

No campo educacional, o impacto é ainda mais profundo. A aprendizagem ocorre no erro, no confronto de fontes e na reescrita. Quando a resposta chega antes do esforço, a nota escolar deixa de ser um indicador de conhecimento adquirido para se tornar um registro de desempenho técnico de terceiros.

A criatividade também sofre com a pressa da automação. Uma metanálise de 52 estudos publicada em 2026 na revista Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts destacou a importância dos "intervalos de incubação" para a inovação. A ciência mostra que a pausa é produtiva apenas quando existe uma questão previamente trabalhada pela mente. A pressa em converter toda dúvida em um comando de IA ignora que o amadurecimento do pensamento exige tempo e vivência.

O uso da IA como instrumento para contrastar hipóteses ou localizar inconsistências é válido e poderoso. No entanto, o risco reside em entregar à ferramenta tanto o primeiro quanto o último movimento do raciocínio. Ao terceirizar a consciência crítica, a sociedade corre o risco de criar "tetraplégicos intelectuais": indivíduos capazes de produzir e assinar textos impecáveis, mas totalmente incapazes de julgar a veracidade ou a profundidade do que afirmam.