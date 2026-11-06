Fundão deixou marca que não some: peixes do Rio Doce mostram danos que atravessam gerações

Onze anos após o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, a fauna aquática do Rio Doce continua a apresentar sinais físicos de degradação. Uma pesquisa recente, conduzida por especialistas em ecologia e toxicologia, identificou a presença de tumores, deformidades ósseas e a inviabilidade de ovos em peixes coletados em diferentes trechos do rio.

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O estudo focou na análise biológica de espécimes nativos, observando alterações morfológicas que indicam um estresse crônico do ecossistema. Entre os achados, destacam-se malformações estruturais nos peixes, que sugerem a persistência de agentes contaminantes no sedimento e na coluna d'água, afetando o desenvolvimento embrionário e a saúde geral das populações locais.

A análise química das amostras revelou a presença de metais pesados em concentrações que superam os limites estabelecidos pelas normas ambientais. Esses elementos, depositados em larga escala durante o desastre, permanecem integrados à cadeia trófica, movendo-se do sedimento para os organismos bentônicos e, posteriormente, para os peixes.

É importante distinguir a natureza dos dados apresentados: a pesquisa documentou danos medidos (deformidades e níveis de metais) e eventos observados (ovos inviáveis). No entanto, o estudo não realizou a avaliação de risco para o consumo humano. Portanto, a detecção de metais acima do limite nas amostras biológicas não serve, isoladamente, como diagnóstico de toxicidade para a população que consome o pescado, mas sim como evidência da alteração física e química do ambiente.

O cenário descrito mostra que a recuperação do Rio Doce não é um processo linear. Embora a lama tenha sido transportada corrente adentro, a contaminação residual permanece ancorada no território, manifestando-se agora na biologia dos peixes. O impacto deixou de ser um evento agudo de soterramento para se tornar um processo crônico de bioacumulação.