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Brasil recebe os dois primeiros computadores quânticos da América Latina

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O Brasil acaba de dar um salto estratégico em infraestrutura tecnológica com a chegada dos dois primeiros computadores quânticos da América Latina. Os equipamentos, fabricados pela empresa chinesa CETC-IQC, desembarcaram nesta quinta-feira (5) no Porto de Suape (PE) e têm como destino final João Pessoa, na Paraíba, onde serão instalados no Centro Internacional de Computação e Tecnologias Quânticas (Ciquanta).

Квантовый компьютер в лаборатории
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Квантовый компьютер в лаборатории

O que torna a operação notável não é apenas a vanguarda tecnológica, mas o valor e a fragilidade da carga. Avaliada em aproximadamente R$ 80 milhões (100 milhões de RMB), a remessa é a carga de maior valor unitário já transportada em um único contêiner no país. Para evitar danos a componentes extremamente sensíveis, a empresa Movecta utilizou carretas com sistemas especiais de amortecimento para mitigar os impactos do pavimento durante o trajeto até a Paraíba.

A estrutura do salto tecnológico

O Brasil não adquiriu apenas máquinas, mas a capacidade de processamento representada por dois níveis de potência: um computador de 100 qubits, destinado a cálculos de alta complexidade, e outro de 20 qubits, voltado para a capacitação de profissionais e testes de novos chips. Diferente da computação clássica (baseada em bits 0 ou 1), a computação quântica opera via qubits, que utilizam a superposição para processar volumes de dados que seriam impraticáveis para máquinas convencionais.

A instalação ocorrerá na Estação das Artes, em João Pessoa, em um ambiente preparado com blindagem eletromagnética e sistemas de resfriamento rigorosos. O processo será conduzido por uma equipe mista de 20 técnicos chineses e pesquisadores brasileiros, com a meta de iniciar a estabilização das máquinas em dezembro e entrar em operação plena em janeiro.

Soberania e a corrida global

A iniciativa, que une o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior da Paraíba (Secties), insere o Brasil em um grupo seleto. Segundo o secretário estadual Cláudio Furtado, apenas cerca de dez países dominam a tecnologia atualmente, com aproximadamente 200 máquinas estáveis em operação global.

A ministra Luciana Santos enfatiza que o objetivo central é a soberania tecnológica. A ideia é que a transferência de conhecimento da China permita ao Brasil não apenas operar a tecnologia, mas desenvolver soluções próprias para desafios nacionais. As áreas com maior potencial de impacto imediato incluem:

  • Saúde: Simulação molecular para a criação de novos medicamentos.
  • Logística: Otimização de rotas e fluxos complexos.
  • Segurança: Desenvolvimento de novas criptografias para proteger dados estratégicos contra ataques quânticos.
  • Energia e Clima: Modelagens precisas de distribuição energética e estudos climáticos.

O Ciquanta funcionará como um hub aberto. Pesquisadores e empresas já podem submeter projetos para solicitar horas de processamento através do portal oficial (ciquanta.secties.pb.gov.br), enquanto startups do setor são incentivadas a se instalar no Parque Tecnológico Horizontes de Inovação, consolidando a Paraíba como o novo epicentro da computação quântica no Hemisfério Sul.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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