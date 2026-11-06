Motorola lança Signature 27 para competir no segmento ultra premium

A Motorola está mudando sua estratégia no mercado brasileiro. Após anos consolidada como a marca do "custo-benefício" — imagem moldada pelo sucesso do Moto G em 2013 -, a empresa agora tenta reconquistar o topo da pirâmide: o segmento ultra premium. O objetivo é direto: tirar o consumidor da zona de conforto do iPhone 18 e do Galaxy S26.

Photo: motorolain Instagram Motorola Signature 27

Para isso, a companhia lança nesta semana o Signature 27, a nova adição à linha Signature. Diferente dos modelos dobráveis da família Razr, que apostam na nostalgia e no design disruptivo, o Signature 27 segue o formato tradicional de "barra", mas com especificações projetadas para bater de frente com as elites da Apple e da Samsung.

Em entrevista ao Estadão, Rodrigo Vidigal, presidente da Motorola Brasil, admitiu que a marca ficou ausente desse nicho por muito tempo e que o desafio agora é convencer o usuário de alta renda a voltar a olhar para a Motorola. A tática para isso não é apenas hardware, mas a associação com marcas de prestígio: a empresa fechou parcerias exclusivas com a Bang & Olufsen (áudio), Pantone (design) e Sony (câmeras).

O trunfo da Inteligência Artificial

Outro pilar central dessa nova fase é a integração com o ecossistema da Lenovo (proprietária da Motorola desde 2014). A empresa introduziu a plataforma Qira, um hub de IA que permite a fluidez total entre smartphones, tablets e notebooks. Na prática, o usuário pode gravar uma reunião no PC e editá-la no celular de forma transparente.

Atualmente, a IA da Motorola — que oferece funções como anotações automáticas de reuniões e planejamento de viagens — está concentrada nos modelos premium (Edge, Razr e Signature). Vidigal, no entanto, prevê uma "democratização" dessas ferramentas, levando-as eventualmente para toda a linha de produtos, seguindo a lógica do que aconteceu com a popularização do Android.

Desafios de custo e mercado

Apesar do otimismo com os novos lançamentos, a Motorola enfrenta ventos contrários. O custo de componentes, especialmente memórias, disparou devido à alta demanda de data centers para IA, impactando os preços finais ao consumidor. Somado a isso, a situação macroeconômica do Brasil, com juros altos e endividamento da população, dificulta o acesso ao crédito no varejo.

O que o Signature 27 traz para "bagunçar" o mercado:

Tela: Tecnologia OLED (similar à do novo MacBook Pro).

Tecnologia OLED (similar à do novo MacBook Pro). Desempenho: Processador classificado como o melhor do mundo pelo AnTuTu.

Processador classificado como o melhor do mundo pelo AnTuTu. Autonomia: Bateria para até 62 horas de uso, com 47 horas de reprodução de vídeo.

Bateria para até 62 horas de uso, com 47 horas de reprodução de vídeo. Áudio: Assinado pela Bang & Olufsen.

Para a Motorola, investir no segmento ultra premium não é apenas uma questão de volume de vendas — já que a base da pirâmide (intermediários) continua sendo a maior fonte de receita no Brasil -, mas sim de posicionamento aspiracional. Ao conquistar os formadores de opinião no topo, a marca cria um "efeito cascata" que valoriza todo o restante do seu portfólio.