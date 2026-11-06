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Agility Robotics e Mercado Livre: o impacto do modelo Robot-as-a-Service na logística global

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A grande vantagem teórica dos robôs humanoides não reside na sua inteligência, mas na antropometria do mundo. Fábricas, armazéns e lojas foram projetados para seres bípedes entre 1,60m e 1,80m. Para implementar robôs de propósito específico em plantas antigas (projetos brownfield), é necessário investir em reformas estruturais: rampas, nivelamento de piso e corredores exclusivos. O humanoide, por outro lado, teoricamente reduz esse custo de adaptação ao se encaixar na infraestrutura já existente.

Гуманоидные роботы на фабрике
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Гуманоидные роботы на фабрике

Na prática, porém, os dados mostram que o "humanoide" está sendo utilizado como um "especialista". A startup Figure AI, financiada por Nvidia, OpenAI e Jeff Bezos, relatou que dois de seus robôs operaram por 11 meses na planta da BMW em Spartanburg (Carolina do Sul). O resultado: turnos de dez horas (segunda a sexta), 1,2 milhão de passos e a movimentação de 90 mil peças de chapa para a produção de 30 mil unidades do modelo X3, com uma taxa de sucesso de inserção superior a 99%.

A Agility Robotics segue a mesma trilha com o robô "Digit". A empresa acumula mais de 65 mil horas de operação em nove clientes, incluindo Toyota e Mercado Livre. No centro de distribuição da GXO, na Geórgia, o robô movimentou mais de 100 mil totes (caixas plásticas padronizadas) sob um modelo de Robot-as-a-Service (RaaS). O ponto crucial aqui é que, embora a forma seja humana, a função é repetitiva e controlada. O "robô de propósito geral" ainda é uma promessa, não um fato operacional.

As projeções de mercado revelam a disparidade entre o entusiasmo financeiro e a realidade industrial. O Bank of America Institute prevê que as vendas anuais de humanoides saltem de 20 mil unidades em 2025 para 10 milhões em 2035 (um crescimento anual de 86%). As estimativas de valor de mercado são ainda mais divergentes: enquanto o Goldman Sachs projeta US$ 38 bilhões para 2035, o Morgan Stanley fala em US$ 5 trilhões até 2050, com 1 bilhão de unidades em uso.

Contudo, o dado da International Federation of Robotics (IFR) serve como âncora de realidade: em 2024, o mundo instalou 542 mil robôs industriais (de propósito específico). Essa escala sugere que, por pelo menos a próxima década, a automação especializada continuará dominando o volume de entregas reais.

O gargalo para a transição do "específico" para o "geral" não é apenas mecânico, mas de dados. Enquanto modelos de linguagem (LLMs) foram treinados com trilhões de palavras, não existe um repositório equivalente para a destreza física — o "saber" abrir uma porta emperrada ou encaixar um conector. Sem esse "ImageNet das ações", o robô humanoide continuará sendo lento ou limitado a uma única tarefa, pois ainda carece de compreensão profunda sobre a interação com o mundo físico.

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Author`s name Petr Ermilin
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