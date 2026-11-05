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Oiapoque: dependência de turismo francês e garimpo persiste apesar de operações da Petrobras

Vida » Eco

Em Oiapoque, no Amapá, a expectativa em torno da exploração de petróleo na Margem Equatorial ainda não se traduziu em motor econômico local. Na prática, a cidade continua sendo movida pelo fluxo de garimpeiros e pelo poder de compra de turistas franceses, cujo euro — cotado a cerca de seis vezes o valor do real — exerce maior influência imediata no comércio do que as atividades da Petrobras.

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Embora a empresa estatal tenha reformado o aeroporto local para viabilizar voos fretados diários (modelo ATR-72) para o transporte de funcionários, a operação é ineficiente em termos de ocupação: aeronaves chegam a decolar de Macapá com menos de 15 passageiros e, por vezes, retornam com apenas uma pessoa. Além disso, a mão de obra especializada permanece concentrada em navios-sonda em alto-mar, com pouca interação ou consumo na zona urbana.

O impacto mais tangível da chegada do petróleo para a população local não foi a geração de renda, mas a inflação imobiliária. O anúncio de descobertas na Bacia da Foz do Amazonas provocou um salto abrupto nos aluguéis no centro da cidade. Moradores de baixa renda relatam aumentos rápidos — como casos onde o valor saltou de R$ 1,1 mil para R$ 1,6 mil -, empurrando famílias para áreas de invasão sem infraestrutura básica de água e luz.

A situação territorial de Oiapoque agrava esse cenário. O município possui uma área superior à do estado de Sergipe, porém 96,3% do território é composto por terras indígenas ou zonas de preservação. Isso confina a expansão urbana a uma pequena fração de terra, onde a falta de titulação de imóveis afasta investidores institucionais e estimula a especulação em lotes irregulares. Investidores estrangeiros, como franceses, aproveitam a desvalorização do real para comprar terrenos em invasões, apostando em futuras regularizações.

Do ponto de vista fiscal, há um hiato entre o potencial e a arrecadação. Com um orçamento anual de R$ 143 milhões (sendo R$ 52 milhões de receita própria), a prefeitura estima que operações de sondas e transporte aéreo poderiam ter rendido R$ 60 milhões extras apenas nos últimos seis meses de pesquisa, caso os impostos fossem recolhidos localmente.

Atualmente, a presença física da Petrobras em Oiapoque resume-se a uma unidade de reabilitação de fauna, exigência para emergências ambientais. A instalação de bases logísticas definitivas ainda depende da viabilidade comercial do petróleo em águas ultraprofundas, havendo inclusive a possibilidade de que o estado do Pará seja escolhido como o centro logístico principal, deixando Oiapoque como um ponto de apoio transitório.

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Author`s name Petr Ermilin
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