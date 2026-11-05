Anatel cria diretório centralizado para bloquear fraudes em SMS de códigos curtos

A Anatel estabeleceu novas obrigações técnicas e administrativas para as operadoras de telefonia móvel com o objetivo de conter fraudes via SMS. A decisão, publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (4 de novembro de 2026), transforma a gestão de códigos curtos — amplamente usados por bancos e órgãos públicos — em um sistema de controle centralizado e auditável.

Na prática, a medida altera a dinâmica de envio de mensagens do tipo A2P (Application-to-Person). A partir de agora, a validade de um código curto estará condicionada à sua presença em um diretório setorial centralizado, com consulta pública, que deve ser implementado pelas operadoras em até 90 dias. Mensagens enviadas por códigos não cadastrados serão bloqueadas após esse mesmo período (com possibilidade de prorrogação por 30 dias).

Para viabilizar esse controle, as prestadoras de Serviço Móvel Pessoal têm prazos específicos para implementar a seguinte infraestrutura de segurança:

Em até 60 dias: Implementação de Políticas Internas de Segurança para SMS; criação de canais de compartilhamento de alertas de incidentes; instalação de sistemas automatizados para detecção de padrões anômalos e identity spoofing (falsificação de identidade); e a garantia de que cada código curto seja exclusivo de uma única pessoa jurídica.

Implementação de Políticas Internas de Segurança para SMS; criação de canais de compartilhamento de alertas de incidentes; instalação de sistemas automatizados para detecção de padrões anômalos e identity spoofing (falsificação de identidade); e a garantia de que cada código curto seja exclusivo de uma única pessoa jurídica. Em até 90 dias: Bloqueio total de SMS A2P provenientes de códigos não registrados no diretório central.

A responsabilidade não recai apenas sobre as operadoras. O despacho da Anatel vincula originadores, agregadores e integradores à obrigação de manter dados atualizados no diretório, verificar a identidade de contratantes e preservar registros de origem para fins de rastreabilidade.

Plataformas digitais que utilizam SMS para autenticação de usuários, recuperação de senhas e autorização de transações também entram no regime de obrigatoriedade, tendo 90 dias para implementar mecanismos de prevenção de fraudes e garantir a autenticidade dos remetentes.

O ciclo de implementação termina com a fiscalização: a Superintendência Executiva da Anatel deve entregar ao Conselho Diretor, em até 180 dias, um relatório de resultados e, se necessário, encaminhar evidências de irregularidades às autoridades competentes.