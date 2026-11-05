Anatel cria diretório centralizado para bloquear fraudes em SMS de códigos curtos

A Anatel estabeleceu novas obrigações técnicas e administrativas para as operadoras de telefonia móvel com o objetivo de conter fraudes via SMS. A decisão, publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (4 de novembro de 2026), transforma a gestão de códigos curtos — amplamente usados por bancos e órgãos públicos — em um sistema de controle centralizado e auditável.
Na prática, a medida altera a dinâmica de envio de mensagens do tipo A2P (Application-to-Person). A partir de agora, a validade de um código curto estará condicionada à sua presença em um diretório setorial centralizado, com consulta pública, que deve ser implementado pelas operadoras em até 90 dias. Mensagens enviadas por códigos não cadastrados serão bloqueadas após esse mesmo período (com possibilidade de prorrogação por 30 dias).
Para viabilizar esse controle, as prestadoras de Serviço Móvel Pessoal têm prazos específicos para implementar a seguinte infraestrutura de segurança:
A responsabilidade não recai apenas sobre as operadoras. O despacho da Anatel vincula originadores, agregadores e integradores à obrigação de manter dados atualizados no diretório, verificar a identidade de contratantes e preservar registros de origem para fins de rastreabilidade.
Plataformas digitais que utilizam SMS para autenticação de usuários, recuperação de senhas e autorização de transações também entram no regime de obrigatoriedade, tendo 90 dias para implementar mecanismos de prevenção de fraudes e garantir a autenticidade dos remetentes.
O ciclo de implementação termina com a fiscalização: a Superintendência Executiva da Anatel deve entregar ao Conselho Diretor, em até 180 dias, um relatório de resultados e, se necessário, encaminhar evidências de irregularidades às autoridades competentes.
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Estruturas como camadas, geometrias de transição e graduações na nuca são aplicadas para compensar a afinidade dos fios e gerar movimento sem depender de produtos pesados.