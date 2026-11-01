Reconhecimento territorial chega: 16 milhões de brasileiros deixam de ser invisíveis para o Estado

Para quem vive em uma favela ou comunidade urbana, a ausência de um endereço oficial nunca foi apenas uma questão de logística, mas uma barreira invisível que separa o cidadão de direitos básicos. Sem um CEP, tarefas simples como abrir uma conta bancária, fazer uma compra online ou até matricular um filho na escola tornam-se obstáculos burocráticos exaustivos. Agora, o governo federal, por meio do programa CEP para Todos, tenta romper esse isolamento.

Photo: commons.wikimedia.org by Вильфредо Рафаэль Родригес Эрнандес, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Rio de Janeiro Favela, Rio de Janeiro State, Brazil 02

O anúncio, feito pelo Ministério das Comunicações no Dia da Favela (4), indica que as 12.348 comunidades identificadas pelo IBGE passaram a ter, no mínimo, um Código de Endereçamento Postal. Na prática, isso significa que cerca de 16,3 milhões de brasileiros agora possuem um reconhecimento territorial oficial, algo que, até então, era negado a vastas áreas do país.

Do CEP geral ao endereço na porta

É importante entender que a conquista atual é o primeiro passo de um processo. O que foi implementado agora é a atribuição de um CEP geral para cada comunidade. Isso resolve o problema do cadastro básico e da existência oficial do território, mas ainda não resolve a precisão da entrega na porta do morador.

O próximo passo do programa é a individualização. O objetivo é codificar cada rua, beco e viela separadamente. Somente quando cada logradouro tiver seu próprio código é que a logística de entregas e a localização de serviços de emergência — como ambulâncias e bombeiros — deixarão de depender de referências informais ("casa amarela depois da escada") para se tornarem processos técnicos e eficientes.

Onde o serviço chega de fato?

Ter um código no papel não resolve o problema se o carteiro não consegue entrar na comunidade ou se o morador precisa atravessar a cidade para enviar uma carta. Para mitigar isso, o projeto prevê a instalação de estruturas físicas dentro ou próximas às favelas, através do Correios Essencial e de Pontos de Coleta.

Segundo Lumárya Souza de Sousa, subsecretária de Governança das Entidades Vinculadas, essa meta de infraestrutura já foi atingida em 82,8% dos territórios prioritários indicados pelo Ministério das Cidades (48 de 58 áreas).

O que muda na vida real?

A lógica do programa segue um caminho claro: reconhecimento $rightarrow$ endereçamento $rightarrow$ acesso. A falta de um CEP formal forçava o morador a improvisar comprovantes de residência, muitas vezes resultando em negativas de serviços privados e dificuldades no acesso a políticas públicas.

Com a formalização, o resultado esperado é a redução da desigualdade no acesso a:

Serviços Financeiros: Facilidade na abertura de contas e comprovação de domicílio.

Facilidade na abertura de contas e comprovação de domicílio. Comércio Digital: Possibilidade de receber encomendas diretamente, integrando a economia da periferia ao mercado global.

Possibilidade de receber encomendas diretamente, integrando a economia da periferia ao mercado global. Planejamento Público: O governo passa a ter dados precisos para planejar saneamento, iluminação e segurança, baseando-se em mapas reais e não em estimativas.

O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, define a medida como uma promoção de inclusão social. De fato, ao transformar um território "invisível" em um endereço reconhecido, o Estado deixa de tratar a comunidade como um vazio urbano e passa a integrá-la formalmente à cidade.