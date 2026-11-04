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TikTok e Idesam capacitam moradores de Apuí para criar conteúdos sobre bioeconomia

Vida » Eco

Transformar a câmera de um celular em uma ferramenta de combate ao esquecimento e de promoção econômica. Essa é a premissa da iniciativa de formação em conteúdo digital do TikTok em Apuí, no sul do Amazonas. Em parceria com o Instituto de Conservação e Desenvolvimento da Amazônia (Idesam), a plataforma está capacitando jovens e adultos locais para que eles próprios narrem a realidade da região, focando em sustentabilidade, bioeconomia e nos negócios da floresta.

TikTok Short Film Competition
Photo: commons.wikimedia.org by Nik Kranjec, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
TikTok Short Film Competition

O projeto não é apenas um curso de edição, mas um processo dividido em etapas concretas: começou com oficinas de comunicação digital em outubro e avançou para a produção prática de vídeos sobre a cafeicultura agroflorestal. O resultado final desse ciclo será apresentado e premiado no evento "Expo Café: Do Grão à Xícara: Narrativas Cafeinadas”, que acontece entre os dias 27 e 28 de novembro.

A escolha de Apuí não é aleatória. O município está inserido no chamado Arco do Desmatamento, uma das áreas mais críticas da Amazônia Legal. Dados do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) colocam a cidade no topo das taxas de desmatamento, com 62,36 km² de área degradada em 2026. É nesse cenário de pressão ambiental que a iniciativa tenta mudar a narrativa: em vez de Apuí ser vista apenas como um número em estatísticas de destruição, a ideia é que ela seja reconhecida por suas soluções sustentáveis.

Essa ação complementa um trabalho anterior já realizado entre TikTok e Idesam, que desde 2021 promoveu o plantio de mais de 100 mil árvores em sistemas agroflorestais via campanhas na plataforma. Agora, o foco muda da restauração física para a visibilidade digital.

Para Handemba Mutana, diretor de Responsabilidade Social Corporativa do TikTok na América Latina, a importância do projeto reside em descentralizar a voz sobre a Amazônia. Segundo ele, as discussões costumam focar apenas nos problemas, ignorando as soluções lideradas por quem realmente vive no território. A meta é que o mundo, ao abrir o aplicativo, seja educado por conteúdos vindos diretamente de Apuí.

Na prática, pouco mais de 20 pessoas, com idades entre 18 e 45 anos, passaram pelo treinamento técnico. Diego Toledano, consultor do Idesam que ministrou as oficinas, enfatizou que o objetivo foi mostrar que o cotidiano no campo e a produção do café já são, por si só, fontes ricas de conteúdo. O desafio agora é converter esse conhecimento técnico em visibilidade real e, consequentemente, em novas oportunidades de negócio para a comunidade local.

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Author`s name Petr Ermilin
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