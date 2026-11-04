Felca revela roteiro de vídeo sobre fobia social e gera polêmica sobre encenação

O influenciador digital Felca transformou seu retorno ao YouTube em um debate sobre a linha tênue entre o relato pessoal e a encenação audiovisual. Após publicar um vídeo detalhando seu diagnóstico de fobia social e traumas de infância, o criador de conteúdo expôs, via Instagram, trechos do roteiro da produção, revelando que momentos de alta carga emocional foram previamente planejados.

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O ponto central da polêmica é a presença de instruções explícitas no documento, como a anotação "chorar aqui”, posicionada exatamente antes de um depoimento sobre a importância de continuar vivendo. O roteiro também previa a inclusão de uma "cena de eu vomitando” para ilustrar a dependência alcoólica, que o influenciador descreveu como uma tentativa de mascarar o desconforto em eventos sociais e compromissos profissionais.

Embora a divulgação do roteiro tenha levantado questionamentos sobre a espontaneidade das lágrimas e a autenticidade do relato, a estrutura do documento indica que o vídeo — que levou oito meses para ser finalizado — foi tratado como uma obra de montagem, onde o depoimento é intercalado com imagens de apoio para reforçar a narrativa.

O conteúdo, publicado em 20 de outubro, marca a volta de Felca após um período de afastamento. Nele, o influenciador apresenta laudo médico que comprova o transtorno de ansiedade social e relata ter sido vítima de bullying severo, incluindo agressões físicas e humilhações escolares, fatos que ele conecta às suas dificuldades atuais de interação, mesmo após a fama na internet.

A recepção do vídeo já era dividida antes da polêmica do roteiro. O lançamento ocorreu cinco dias antes do segundo turno das eleições presidenciais de 2026, e a frase de anúncio — "Eu me escondi por tempo demais” - gerou a expectativa de que Felca traria denúncias políticas ou posicionamentos ideológicos. A decisão de focar em saúde mental frustrou parte da audiência, enquanto outros elogiaram a coragem de abordar a violência escolar.

Para além da controvérsia estética e técnica, Felca anunciou que pretende transformar a experiência em ação prática: planeja realizar palestras gratuitas em escolas sobre bullying e iniciou um projeto pessoal de três meses para enfrentar, gradualmente, as situações sociais que a fobia costuma impor.