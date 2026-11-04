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Cerca de 300 startups brasileiras planejam participar do Web Summit Lisboa 2026

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Cerca de 300 startups brasileiras planejam levar suas operações ao Web Summit Lisboa 2026, que ocorrerá entre 9 e 12 de novembro em Portugal. O volume de empresas reflete uma estratégia coordenada entre o Sebrae e a ApexBrasil para transformar a exposição em eventos de tecnologia em contratos comerciais e captação de investimento estrangeiro.

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Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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A operação brasileira é dividida em diferentes níveis de suporte. De um grupo inicial de 100 startups selecionadas para a missão, 40 receberam subsídios financeiros do Sebrae para custear passagens aéreas e seguros. O restante da delegação — que totaliza a estimativa de 300 negócios — é composto por indicações de hubs de inovação e missões organizadas por 12 estados brasileiros.

O foco da exportação tecnológica está concentrado em setores onde o Brasil possui escala e especialização: agronegócio, bioeconomia, energia, sustentabilidade, fintechs, saúde e inteligência artificial. Para Cristina Mieko, head de Startups do Sebrae Nacional, a vantagem competitiva não reside apenas no produto, mas na capacidade das empresas brasileiras de resolver problemas complexos em mercados diversificados.

Entretanto, a gestão da missão enfatiza que a qualidade técnica da solução não garante a entrada no mercado externo. O gargalo para a internacionalização, segundo a coordenação do Sebrae, está na adaptação regulatória e na compreensão das particularidades legais e do comportamento do consumidor em cada país de destino.

A agenda de negócios começa antes da abertura oficial do evento, com um Seminário de Internacionalização no dia 9 de novembro. Além da exposição no Pavilhão Brasil, a programação inclui reuniões com investidores e o anúncio, em 10 de novembro, das empresas que integrarão o Ciclo 2027 do Programa de Incubação de Startups em Lisboa, viabilizado pela ApexBrasil.

O contexto global do evento será dominado por discussões sobre robótica e inteligência artificial, com a presença de executivos como Mike Cannon-Brookes (Atlassian) e Richard Socher (You.com). Para as startups nacionais, o objetivo é validar a competitividade de suas tecnologias frente a esses players e converter o networking do evento em fluxo de capital e parcerias de cooperação tecnológica de longo prazo.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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