FUNAE planeia construção de 100 mini-redes solares na Zambézia, Tete e Niassa

O Fundo de Energia (FUNAE) planeia iniciar, em 2027, a construção de 100 mini-redes solares nas províncias da Zambézia, Tete e Niassa. O investimento, avaliado em aproximadamente 50 milhões de dólares, visa expandir o acesso à electricidade em localidades das zonas centro e norte do país que ainda não possuem cobertura da rede eléctrica nacional.

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O projecto é fruto de uma parceria entre o FUNAE e a Agência Belga de Cooperação Internacional (Enabel), com a mobilização de recursos junto do Fundo Verde para o Clima (GCF). Estes fundos serão disponibilizados ao sector privado, que ficará responsável pela construção e operação das infra-estruturas.

Mudança na estratégia de electrificação rural

Mussa Mane, director da Divisão de Atendimento ao Sector Privado do FUNAE, destacou que esta iniciativa marca uma nova fase na estratégia de electrificação rural, deslocando o foco da expansão nos postos administrativos para as localidades.

Segundo Mane, as mini-redes solares funcionam como infra-estruturas descentralizadas, integradas por painéis solares para a produção de energia, sistemas de baterias para armazenamento e redes de distribuição para levar a electricidade às residências.

Governança e prazos de execução

A iniciativa foi discutida durante o Retiro de Governança e Alinhamento Institucional para Mini-Redes e Energia Descentralizada, em Maputo, que reuniu o FUNAE, a Autoridade Reguladora de Energia (ARENE), o Ministério dos Recursos Minerais e Energia e a Enabel.

O Presidente do Conselho de Administração do FUNAE, Mety Oreste Gondola, instou a necessidade de maior celeridade nos processos de contratação para evitar atrasos na execução. "Não podemos levar um ano, dois anos, a gerir o processo de contratação. A população está à espera e o Governo tem pressa de prestar este serviço”, afirmou Gondola.

O encontro teve como objectivo harmonizar as acções institucionais e clarificar responsabilidades para garantir o arranque efectivo do projecto em 2027. Esta medida integra os esforços nacionais para atingir o acesso universal à energia eléctrica até 2030, combinando a expansão da rede convencional com soluções de electrificação descentralizada.