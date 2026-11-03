FUNAE planeia construção de 100 mini-redes solares na Zambézia, Tete e Niassa

O Fundo de Energia (FUNAE) planeia iniciar, em 2027, a construção de 100 mini-redes solares nas províncias da Zambézia, Tete e Niassa. O investimento, avaliado em aproximadamente 50 milhões de dólares, visa expandir o acesso à electricidade em localidades das zonas centro e norte do país que ainda não possuem cobertura da rede eléctrica nacional.
O projecto é fruto de uma parceria entre o FUNAE e a Agência Belga de Cooperação Internacional (Enabel), com a mobilização de recursos junto do Fundo Verde para o Clima (GCF). Estes fundos serão disponibilizados ao sector privado, que ficará responsável pela construção e operação das infra-estruturas.
Mussa Mane, director da Divisão de Atendimento ao Sector Privado do FUNAE, destacou que esta iniciativa marca uma nova fase na estratégia de electrificação rural, deslocando o foco da expansão nos postos administrativos para as localidades.
Segundo Mane, as mini-redes solares funcionam como infra-estruturas descentralizadas, integradas por painéis solares para a produção de energia, sistemas de baterias para armazenamento e redes de distribuição para levar a electricidade às residências.
A iniciativa foi discutida durante o Retiro de Governança e Alinhamento Institucional para Mini-Redes e Energia Descentralizada, em Maputo, que reuniu o FUNAE, a Autoridade Reguladora de Energia (ARENE), o Ministério dos Recursos Minerais e Energia e a Enabel.
O Presidente do Conselho de Administração do FUNAE, Mety Oreste Gondola, instou a necessidade de maior celeridade nos processos de contratação para evitar atrasos na execução. "Não podemos levar um ano, dois anos, a gerir o processo de contratação. A população está à espera e o Governo tem pressa de prestar este serviço”, afirmou Gondola.
O encontro teve como objectivo harmonizar as acções institucionais e clarificar responsabilidades para garantir o arranque efectivo do projecto em 2027. Esta medida integra os esforços nacionais para atingir o acesso universal à energia eléctrica até 2030, combinando a expansão da rede convencional com soluções de electrificação descentralizada.
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O Governo priorizou a entrega da Linha Circular no desenho original para evitar atrasos, descartando a conversão imediata para 'Linha em Laço', que custaria mais 18 milhões de euros.