Brasil se consolida como destino estratégico para data centers de IA

Enquanto comunidades nos Estados Unidos elevam a pressão política para restringir a construção de data centers, o Brasil consolida-se como um destino estratégico para a infraestrutura de Inteligência Artificial (IA). A divergência é clara: de um lado, a resistência americana; do outro, a facilitação brasileira para atrair gigantes da tecnologia.

Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Сотрудник проходит через симметричные ряды серверных стоек в огромном современном дата-центре

O volume de demanda no país é massivo. Segundo a OpenAI, brasileiros enviam 215 milhões de mensagens diárias ao ChatGPT, posicionando o Brasil como o terceiro maior mercado do mundo em usuários semanais, superado apenas por Estados Unidos e Índia. Esse consumo reflete-se no planejamento das Big Techs: o Google anunciou a intenção de dobrar sua infraestrutura de nuvem no Brasil até 2030 e já integra o Gemini às seleções brasileiras de futebol via acordo com a CBF.

O fluxo de capital em infraestrutura física também é expressivo, embora com cronogramas e valores distintos:

Amazon Web Services: Investiu mais de US$ 3,8 bilhões desde 2011 e planeja injetar mais US$ 1,8 bilhão até 2034.

Investiu mais de US$ 3,8 bilhões desde 2011 e planeja injetar mais US$ 1,8 bilhão até 2034. Microsoft: Destinou US$ 2,7 bilhões para nuvem e IA em um ciclo de três anos.

Se até então o crescimento era impulsionado prioritariamente pela demanda local, o cenário pode mudar. Para Carlos Barrera, CEO da Atlas Renewable Energy, o Brasil pode se tornar uma "válvula de escape" para as empresas que enfrentam gargalos de capacidade nos EUA. O atrativo vai além do tamanho do mercado consumidor (215 milhões de habitantes): a vantagem competitiva reside no custo e na matriz energética. A eletricidade brasileira custa menos da metade da americana e é predominantemente limpa, com quase 87% de fontes renováveis, segundo o Ministério de Minas e Energia.

Entretanto, esse "custo baixo" possui condicionantes. O setor alerta que a expansão exigirá novos investimentos em linhas de transmissão para conectar os data centers à rede elétrica, o que gera debates governamentais sobre a possibilidade de reajustes nas tarifas de energia.

No campo regulatório, o Brasil moveu-se para eliminar barreiras tributárias que historicamente encareciam a importação de equipamentos. Em 15 de setembro, o presidente Lula sancionou a lei que criou o Redata (Regime Especial de Tributação para Serviços de Datacenter). O mecanismo troca a desoneração fiscal por contrapartidas concretas: as empresas devem destinar ao menos 10% de sua capacidade computacional a clientes brasileiros e investir 2% do valor dos equipamentos isentos em P&D local.

O objetivo estratégico do governo é reduzir a dependência tecnológica. Atualmente, 60% dos dados digitais brasileiros são processados em servidores estrangeiros, segundo o Ministério do Desenvolvimento. Embora analistas como Christopher Torto, CEO da Ascenty, apontem que é improvável a criação de um "Google brasileiro", a nacionalização da infraestrutura reduz a latência e aumenta a soberania de dados.

Apesar do clima favorável, o Brasil começa a registrar os primeiros sinais de atrito. Recentemente, procuradores federais questionaram na Justiça um projeto de data center do TikTok, exigindo estudos de impacto ambiental e consultas a comunidades indígenas (povo Anacé). Contudo, a resistência ainda é pontual e fragmentada, contrastando com a união política anti-data centers observada nos Estados Unidos.