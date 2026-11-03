Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Nascimento raro intriga biólogos: crias de tigre laranja seguem fenótipo paterno na região
Mercado em choque: pressão política ameaça decisão do Copom sobre a Selic
Por que emagrecer fica mais difícil após os 40 anos: a ciência da saciedade
Economia da Argentina entra em recessão técnica com fechamento de 32 mil empresas
Homem de 78 anos é agredido em Osasco após desentendimento no trânsito
Ministro Luiz Fux convoca audiência sobre proibição de apostas de cota fixa
Batata assada com marinada de mostarda: a técnica de pré-cozimento que garante casca crocante e miolo macio
Moradores de Itacaré impedem turistas israelenses de vandalizar mural pró-Palestina
Deputado federal propõe exportar estratégia de mobilização digital do 'Exército de Lula' para a Argentina

Brasil se consolida como destino estratégico para data centers de IA

Vida » Tech

Enquanto comunidades nos Estados Unidos elevam a pressão política para restringir a construção de data centers, o Brasil consolida-se como um destino estratégico para a infraestrutura de Inteligência Artificial (IA). A divergência é clara: de um lado, a resistência americana; do outro, a facilitação brasileira para atrair gigantes da tecnologia.

Сотрудник проходит через симметричные ряды серверных стоек в огромном современном дата-центре
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Сотрудник проходит через симметричные ряды серверных стоек в огромном современном дата-центре

O volume de demanda no país é massivo. Segundo a OpenAI, brasileiros enviam 215 milhões de mensagens diárias ao ChatGPT, posicionando o Brasil como o terceiro maior mercado do mundo em usuários semanais, superado apenas por Estados Unidos e Índia. Esse consumo reflete-se no planejamento das Big Techs: o Google anunciou a intenção de dobrar sua infraestrutura de nuvem no Brasil até 2030 e já integra o Gemini às seleções brasileiras de futebol via acordo com a CBF.

O fluxo de capital em infraestrutura física também é expressivo, embora com cronogramas e valores distintos:

  • Amazon Web Services: Investiu mais de US$ 3,8 bilhões desde 2011 e planeja injetar mais US$ 1,8 bilhão até 2034.
  • Microsoft: Destinou US$ 2,7 bilhões para nuvem e IA em um ciclo de três anos.

Se até então o crescimento era impulsionado prioritariamente pela demanda local, o cenário pode mudar. Para Carlos Barrera, CEO da Atlas Renewable Energy, o Brasil pode se tornar uma "válvula de escape" para as empresas que enfrentam gargalos de capacidade nos EUA. O atrativo vai além do tamanho do mercado consumidor (215 milhões de habitantes): a vantagem competitiva reside no custo e na matriz energética. A eletricidade brasileira custa menos da metade da americana e é predominantemente limpa, com quase 87% de fontes renováveis, segundo o Ministério de Minas e Energia.

Entretanto, esse "custo baixo" possui condicionantes. O setor alerta que a expansão exigirá novos investimentos em linhas de transmissão para conectar os data centers à rede elétrica, o que gera debates governamentais sobre a possibilidade de reajustes nas tarifas de energia.

No campo regulatório, o Brasil moveu-se para eliminar barreiras tributárias que historicamente encareciam a importação de equipamentos. Em 15 de setembro, o presidente Lula sancionou a lei que criou o Redata (Regime Especial de Tributação para Serviços de Datacenter). O mecanismo troca a desoneração fiscal por contrapartidas concretas: as empresas devem destinar ao menos 10% de sua capacidade computacional a clientes brasileiros e investir 2% do valor dos equipamentos isentos em P&D local.

O objetivo estratégico do governo é reduzir a dependência tecnológica. Atualmente, 60% dos dados digitais brasileiros são processados em servidores estrangeiros, segundo o Ministério do Desenvolvimento. Embora analistas como Christopher Torto, CEO da Ascenty, apontem que é improvável a criação de um "Google brasileiro", a nacionalização da infraestrutura reduz a latência e aumenta a soberania de dados.

Apesar do clima favorável, o Brasil começa a registrar os primeiros sinais de atrito. Recentemente, procuradores federais questionaram na Justiça um projeto de data center do TikTok, exigindo estudos de impacto ambiental e consultas a comunidades indígenas (povo Anacé). Contudo, a resistência ainda é pontual e fragmentada, contrastando com a união política anti-data centers observada nos Estados Unidos.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Agora a ler
Chihuahua e Yorkshire Terrier lideram longevidade entre raças caninas de pequeno porte
Animais
Chihuahua e Yorkshire Terrier lideram longevidade entre raças caninas de pequeno porte
Frango empanado com kefir: a técnica para crosta leve e suco interno
Receitas e Culinária
Frango empanado com kefir: a técnica para crosta leve e suco interno
Linha Circular do Metropolitano de Lisboa deverá entrar em operação no primeiro trimestre de 2027
Portugal
Linha Circular do Metropolitano de Lisboa deverá entrar em operação no primeiro trimestre de 2027
Mais populares
Frango empanado com kefir: a técnica para crosta leve e suco interno

Substituir parte da base de ovos por kefir cria uma crosta estrutural que retém a umidade do peito de frango durante a fritura.

Frango empanado com kefir: a técnica para crosta leve e suco interno
Lagarta-das-cruzes: o fio de seda que identifica a praga em couves
Lagarta-das-cruzes: o fio de seda que identifica a praga em couves
Naaggetts de frango caseiros: congelamento prévio e técnica de cozinhar sob tampa para interior suculento
O que aconteceu com o Learjet em Palm Beach: as circunstâncias que ninguém esperava
Eleições americanas em xeque: pressão tarifária sobre o Brasil pode perder força Dmitriy Sokolov Derrota republicana no Congresso: Trump pode intensificar pressão sobre aliados da OTAN Evgenia Rumyantseva Irã classifica forças britânicas como terroristas enquanto Rússia mantém distinção jurídica Ksenia Semenova
Técnicas de manejo de vinhedos: o uso estratégico de plantas auxiliares na proteção das parreiras
Efeito velvet espresso: interação de partículas magnéticas e luz na unha
A teimosia do terrier: uma questão de instinto ou reflexão da autonomia?
A teimosia do terrier: uma questão de instinto ou reflexão da autonomia?
últimos materiais
Brasil se consolida como destino estratégico para data centers de IA
Mercado em choque: pressão política ameaça decisão do Copom sobre a Selic
Por que emagrecer fica mais difícil após os 40 anos: a ciência da saciedade
Economia da Argentina entra em recessão técnica com fechamento de 32 mil empresas
Homem de 78 anos é agredido em Osasco após desentendimento no trânsito
Ministro Luiz Fux convoca audiência sobre proibição de apostas de cota fixa
Batata assada com marinada de mostarda: a técnica de pré-cozimento que garante casca crocante e miolo macio
Moradores de Itacaré impedem turistas israelenses de vandalizar mural pró-Palestina
Deputado federal propõe exportar estratégia de mobilização digital do 'Exército de Lula' para a Argentina
Linha Circular do Metropolitano de Lisboa deverá entrar em operação no primeiro trimestre de 2027
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.