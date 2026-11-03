Bancos do Cazaquistão exigem comandos em tempo real para evitar fraudes por deepfake

Para abrir uma conta ou contratar um empréstimo digital em bancos e instituições de microfinanças do Cazaquistão, o cliente não passa apenas por uma foto estática. O sistema exige a execução de pelo menos três comandos aleatórios em tempo real, analisados via vídeo, para garantir que a pessoa não está usando uma fotografia ou um vídeo pré-gravado via deepfake.

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A regra é rígida: a imagem capturada deve ter no mínimo 95% de semelhança com a foto de referência. Se o usuário falhar em três tentativas consecutivas, a autenticação é negada. O processo gera um documento eletrônico assinado digitalmente pelo provedor, que registra o IIN (número de identificação individual), a data, a hora e quais comandos foram executados, ficando arquivado na instituição financeira.

A barreira técnica contra fraudes

A Agência de Regulação e Desenvolvimento do Mercado Financeiro (ARDFR) confirmou que casos de burlamento por IA ocorreram, mas atribuiu as falhas ao descumprimento das normas técnicas pelas instituições. Para evitar que vídeos gerados por inteligência artificial substituam a imagem real, o software dos bancos deve ser capaz de:

Detectar se o sistema está rodando em um ambiente emulado;

Impedir a substituição da câmera do dispositivo por fluxos de vídeo externos;

Verificar a integridade do próprio software de validação.

A imagem de referência utilizada para a comparação vem de bases de dados governamentais (atualizadas na troca de passaporte ou identidade) ou de bases de provedores verificados. Quando a validação atinge a marca de 95% de precisão, essa imagem pode ser integrada ao sistema nacional de autenticação biométrica.

Responsabilidades e armazenamento

As instituições financeiras são as responsáveis legais pela confiabilidade da verificação. Elas devem manter os dados biométricos criptografados por um período mínimo de cinco anos, com proteção contra cópias e acessos não autorizados.

O que fazer em caso de fraude

Se um cliente identificar que seus dados biométricos foram comprometidos ou que houve uma fraude em seu nome, o caminho administrativo exige três ações simultâneas:

Notificar imediatamente a instituição financeira onde ocorreu o problema;

Registrar um boletim de ocorrência na polícia;

Enviar a denúncia formal à ARDFR, anexando todas as evidências e documentos disponíveis.