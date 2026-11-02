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X-59 da NASA valida hipótese de estalido sônico suave para liberar voos sobre terra

Vida » Tech

O X-59 da NASA concluiu a primeira fase dos ensaios de voo dentro do programa Quesst. Em um ano de operação, o protótipo executou 41 voos, atingindo a velocidade de 1,53 Ma (aproximadamente 1.800 km/h) a mais de 17 quilômetros de altitude. O foco da fase seguinte não é o recorde de velocidade, mas a validação de uma hipótese técnica específica: reduzir o impacto acústico supersonico a níveis aceitáveis para operação comercial sobre território continental.

NASA’s X-59 Quiet Supersonic Aircraft Prior to Unveiling (AFRC2024-0004-103)
Photo: commons.wikimedia.org by NASA Armstrong Flight Research Center / NASA/Steve Freeman, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
NASA’s X-59 Quiet Supersonic Aircraft Prior to Unveiling (AFRC2024-0004-103)

A restrição física: o estalido sônico

Desde a década de 1970, a aviação comercial supressônica sobre terra é restringida em muitas jurisdições, incluindo os EUA. O obstáculo não é a aerodinâmica, mas a acústica. O estalido sônico, uma onda de choque intensa gerada ao ultrapassar a barreira do som, representa um custo externo significativo: danos materiais e interrupção da atividade terrestre. O design do X-59 visa transformar essa onda em um "estalido” suave, permitindo que reguladores revejam as proibições baseadas no ruído, e não apenas na segurança de voo.

Padrão de ruído e métricas de desempenho

O primeiro voo do X-59 ocorreu em 28 de outubro de 2025. Desde então, a NASA tem testado a estabilidade dos sistemas até 17,1 km de altitude. O critério de sucesso é quantitativo: modelos de simulação indicam que, em cruzeiro a 1,4 Ma (cerca de 1.500 km/h), o som percebido no solo deve ser comparável ao de uma porta de carro fechando a 6 metros de distância. A confirmação empírica desses valores é o pré-requisito para alterar as normas da OACI (ICAO) e das agências nacionais de aviação.

Impacto na logística de alto valor

Embora o X-59 seja um laboratório de pesquisa e não um protótipo de passageiros, seus dados servem de base para a frota civil futura. Empresas como a Boom Supersonic utilizam essas métricas para desenvolver aeronaves comerciais. A viabilidade econômica depende da capacidade de reduzir o tempo de trânsito entre centros de negócios pela metade, criando um segmento premium onde a economia de tempo do passageiro justifica o custo operacional mais alto. A conclusão dos testes acústicos determinará se a aviação supressônica deixará de ser um experimento de alto custo para se tornar uma modalidade de transporte de carga e passageiros de alto valor agregado.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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