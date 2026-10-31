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Ausência de defensivos agrícolas reduziria produtividade da soja em 55%, aponta estudo

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A dependência do agronegócio brasileiro em relação aos defensivos agrícolas revela um dilema econômico e sanitário: a vulnerabilidade extrema da produtividade da soja versus o custo ambiental e humano do controle químico. Um estudo da Universidade Federal de Viçosa (UFV), realizado em parceria com a Croplife Brasil, quantifica esse risco ao simular a ausência de proteção contra pragas, doenças e ervas daninhas.

Мужчина с прибором в поле
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Мужчина с прибором в поле

Os números da simulação são drásticos. Em um cenário de controle ótimo (80% de proteção), a produtividade estimada é de 72 sacas por hectare. Quando a proteção cai para um nível parcial (40%), a colheita recua para 52 sacas - uma queda de 28%. No entanto, o cenário de ausência total de controle derruba a produtividade para apenas 32 sacas por hectare, o que representa uma perda real de 55% em relação ao potencial máximo.

Para dimensionar o impacto sistêmico dessa perda, o estudo aponta que, para manter a produção atual sem o uso de controles fitossanitários, o Brasil precisaria expandir sua área plantada em 33,5 milhões de hectares - uma extensão territorial comparável ao estado de Goiás. Em termos absolutos, a perda de volume chegaria a 121,3 milhões de toneladas, com um prejuízo financeiro estimado em R$ 223,5 bilhões.

No balanço comercial, a diferença é igualmente profunda: a receita de exportações cairia de US$ 44,2 bilhões (cenário ótimo) para US$ 26,6 bilhões, resultando em um déficit potencial de US$ 17,6 bilhões por safra. Esse choque de oferta não ficaria restrito ao campo; a estimativa é que o preço da soja dispararia em até 49%, pressionando a inflação oficial (IPCA) em cerca de 0,26 ponto percentual, devido ao efeito cascata sobre preços de óleo, leite, ovos e carnes (frango e suínos), que dependem do farelo de soja como insumo.

Contudo, a ferramenta mais utilizada para evitar esse colapso — os defensivos químicos — carrega externalidades negativas crescentes. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) mostram que o consumo de agrotóxicos no Brasil saltou de 180 mil toneladas em 2003 para 800 mil toneladas em 2023, um aumento de 4,4 vezes. Esse volume coloca o Brasil como o líder mundial no uso de agrotóxicos por área: 10,9 kg/ha, volume quatro vezes superior ao dos EUA (2,85 kg/ha) e cinco vezes maior que o da China (1,9 kg/ha).

O risco não é apenas estatístico, mas biológico e social. Robson Barizon, pesquisador da Embrapa, alerta que a biotecnologia (OGMs) pode ser ambígua: enquanto algumas sementes reduzem a necessidade de químicos por serem imunes a pragas, outras são desenhadas para resistir a herbicidas, o que acaba incentivando o produtor a elevar a dose do veneno para eliminar ervas daninhas resistentes.

A toxicidade desses produtos também é um ponto crítico. Entre 2005 e 2019, o Brasil registrou 3.151 novos agrotóxicos, mas apenas 20% eram de baixa toxicidade. A tendência de aceleração nas liberações continua: em 2024, foram autorizados 663 novos produtos, contra 555 em 2023. Na ponta final da cadeia, o custo humano é visível: entre 2015 e 2025, foram registrados 73.391 casos de intoxicação por agrotóxicos, sendo 9.729 apenas no último ano, segundo dados do Ministério da Saúde via ONG Repórter Brasil.

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Author`s name Petr Ermilin
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