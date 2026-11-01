Críticas ao 'Creche Feliz': vagas escassas, horários rígidos e pagamentos atrasados

Uma petição pública, que já reuniu 2.500 assinaturas, procura levar ao Parlamento a proposta de criação do programa "Crescer Feliz”. O objetivo é substituir o atual modelo "Creche Feliz”, implementado em 2021, alterando a lógica do apoio estatal: em vez de o Estado subsidiar diretamente a instituição (com valores revistos até 551,50 euros), a proposta defende a atribuição de um subsídio universal pago diretamente às famílias.

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Para Mafalda Bravo Velez, jurista e proponente da iniciativa, a mudança é fundamental para garantir a liberdade de escolha dos pais. Segundo a especialista, que colabora com a UNICEF, o modelo atual limita as opções das famílias, que se veem condicionadas a escolher creches com as quais nem sempre se identificam. Bravo Velez alerta que a oferta de vagas permanece insuficiente e que muitas instituições nem sequer aderiram ao programa oficial.

A análise da proponente revela que a garantia de candidaturas via programa estatal teria, em alguns casos, reduzido o esforço de qualidade de certas creches. São reportadas queixas sobre a imposição de horários rígidos — contrários ao espírito da lei que privilegia a responsabilidade dos pais — e um aumento da densidade de crianças por metro quadrado, sem o correspondente reforço do número de educadoras.

A proposta "Crescer Feliz” visa estender o apoio financeiro a todas as crianças desde o nascimento até aos quatro anos (idade de ingresso no Jardim de Infância). Este modelo permitiria que as famílias diversificassem a forma de cuidar dos filhos; o valor de referência, se pago aos cidadãos, poderia, por exemplo, compensar a reforma antecipada de um avô ou viabilizar a contratação de amas independentes, que atualmente estão excluídas do programa "Creche Feliz”, apesar de estarem registadas na Segurança Social.

A resistência de algumas instituições em aderir ao modelo atual deve-se, segundo a peticionária, também à morosidade do Estado nos pagamentos. Embora a ministra do Trabalho e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, afirme que 97% das candidaturas foram processadas e os problemas informáticos resolvidos, Bravo Velez considera que estes números mascaram a escassez generalizada de vagas.

Questionada sobre o risco de utilização indevida dos fundos pelas famílias, a jurista compara a medida ao abono de família: argumenta que a maioria dos pais age no melhor interesse dos filhos e que a fiscalização pode ser feita através dos registos das Finanças e da Segurança Social, que documentam os gastos escolares. Para a proponente, usar a possibilidade de fraudes pontuais para bloquear um direito universal é um "argumento falacioso".

Atualmente, o programa abrange mais de 120 mil crianças, mas a falta de opções persiste, especialmente nos grandes centros urbanos. A petição, de caráter não partidário, pretende atingir as 20 mil assinaturas para se tornar numa iniciativa legislativa. O sucesso da proposta dependerá agora do consenso parlamentar, num cenário onde, recentemente, propostas para alargar a rede pública de creches foram travadas por partidos como o PS e o Chega.