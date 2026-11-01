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Rankings escolares medem privilégio socioeconómico e não a qualidade do ensino, alerta Fenprof

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A publicação de rankings escolares baseados nos exames nacionais tornou-se o centro de uma crítica profunda por parte da Federação Nacional de Professores (Fenprof). Para a organização, estas listas não são meros indicadores de desempenho, mas sim instrumentos que estigmatizam as escolas e desvalorizam o trabalho docente, ignorando a complexidade do processo de aprendizagem e a importância da avaliação contínua.

мигранты в школе
Photo: создано с помощью нейросети OpenAI (DALL·E) is licensed under OpenAI, 2025
мигранты в школе

O problema central reside naquilo que a Fenprof identifica como a tradução de desigualdades estruturais. Ao hierarquizar os alunos através de exames pontuais, o sistema acaba por promover a competição individualista em vez da cooperação, segregando as instituições com base em resultados que nem sempre refletem a qualidade do ensino, mas sim o contexto de quem nele estuda.

A disparidade é visível nos dados. Uma análise efetuada pela agência Lusa aos números do Ministério da Educação revela que, nos primeiros 50 lugares do ranking de escolas públicas e privadas, apenas quatro são instituições públicas — sendo que a primeira delas surge apenas na 38.ª posição. Para a Fenprof, esta disparidade serve para alimentar a narrativa ideológica de que o ensino privado é superior ao público, beneficiando interesses comerciais em detrimento do sistema estatal.

Contudo, o dado mais revelador surge quando se cruza a performance escolar com a realidade socioeconómica. A análise da Lusa indica que as escolas situadas em contextos mais vulneráveis são, simultaneamente, as que mais sofrem com a escassez de professores. Além disso, observa-se que a maioria das escolas públicas com as melhores notas são aquelas que acolhem menos alunos em situação de carência.

Este cenário coloca a questão do acesso real a uma educação de qualidade: se o sucesso nos exames está correlacionado com o nível socioeconómico do aluno e com a estabilidade do corpo docente, o ranking deixa de medir a eficácia da escola para medir o privilégio do estudante.

A Fenprof alerta que, para reverter estas desigualdades, seria necessário um investimento profundo na Escola Pública. No entanto, a federação denuncia que a proposta do Orçamento do Estado para 2027 prevê um corte superior a 80% em certas verbas, o que poderá agravar a fragilidade das escolas que mais precisam de apoio para mitigar o impacto da pobreza no insucesso escolar.

Apesar destas barreiras sistémicas, a federação destaca o papel dos professores que, mesmo em contextos desfavorecidos, conseguem contrariar a tendência da pobreza e lutar por uma formação integral e equitativa para todos os alunos.

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Author`s name Petr Ermilin
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