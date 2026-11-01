BOAD doa 4 mil kits escolares a crianças vulneráveis na Guiné-Bissau

Para cerca de 4 mil crianças na Guiné-Bissau, o início do ano letivo 2026/2027 terá a marca de cadernos e materiais escolares novos. A doação, realizada pela Fundação do Banco Oeste Africano de Desenvolvimento (BOAD), soma um investimento de aproximadamente 30 milhões de francos CFA, transformando a promessa de educação inclusiva em kits físicos distribuídos em diversas localidades do país.

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A entrega dos materiais foca em grupos onde a barreira econômica costuma ser o caminho mais curto para a evasão escolar. O esforço de distribuição prioriza meninas sob risco de abandono precoce, crianças órfãs e alunos residentes em zonas rurais, onde o acesso ao ensino primário enfrenta as maiores dificuldades logísticas e financeiras.

A barreira econômica e a permanência escolar

Amara Kouyaté, diretor-geral da fundação, pontuou que a iniciativa não se resume à entrega de instrumentos de aprendizagem, mas visa reduzir o peso financeiro sobre famílias vulneráveis. Para a fundação, a dificuldade econômica dos pais não pode ser o fator determinante que interrompe a trajetória escolar de uma criança.

A operação contou com a articulação do governo da Guiné-Bissau e do Primeiro-ministro, além do apoio de professores, instituições escolares e a missão residente do BOAD no país. O objetivo é que a disponibilidade do material se converta em permanência real nas salas de aula, combatendo a exclusão desde a base do sistema educativo.

Ao final da entrega, Kouyaté convocou pais e comunidades educativas a acompanharem a rotina dos alunos, reforçando que o material é um suporte, mas a superação das dificuldades escolares depende do incentivo contínuo ao estudo.