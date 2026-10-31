Governo de Moçambique entrega 1.787 computadores a estudantes em Manica e Zambézia

A entrega de 1.787 computadores a estudantes universitários nas províncias de Manica e Zambézia, realizada nesta sexta-feira, 30 de Outubro, evidenciou os graves riscos sociais, de saúde e de segurança enfrentados por alunos que não possuem equipamentos próprios. Relatos de beneficiários indicam que a dependência de computadores emprestados forçou estudantes a deslocações nocturnas perigosas e privações alimentares para concluir a sua formação académica.

Photo: commons.wikimedia.org by Jay Wennington, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Ноутбук на кровати

Impacto da exclusão digital na vida dos estudantes

Testemunhos recolhidos durante a distribuição revelam que a falta de meios informáticos extrapola a dificuldade académica, afectando a integridade física e a saúde dos estudantes:

Segurança: Uma estudante na Zambézia relatou ter escapado a duas tentativas de violação enquanto regressava para casa a altas horas da noite, após utilizar computadores fora do seu domicílio. Outro estudante relatou ter sido vítima de um assalto com catanas durante deslocações nocturnas para a casa de colegas.

Uma estudante na Zambézia relatou ter escapado a duas tentativas de violação enquanto regressava para casa a altas horas da noite, após utilizar computadores fora do seu domicílio. Outro estudante relatou ter sido vítima de um assalto com catanas durante deslocações nocturnas para a casa de colegas. Saúde: Foi reportado o caso de uma estudante que, devido à falta de recursos financeiros para alimentação durante as longas horas de espera para usar computadores emprestados, desenvolveu problemas gastrointestinais.

Detalhes do programa "Um Computador, Um Estudante"

A iniciativa do Governo moçambicano visa reduzir a disparidade no acesso às tecnologias, priorizando estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconómica e aqueles matriculados em áreas científicas e tecnológicas. A distribuição recente dividiu-se da seguinte forma:

Zambézia: 966 computadores (cerimónia na Universidade Licungo, em Quelimane).

966 computadores (cerimónia na Universidade Licungo, em Quelimane). Manica: 821 computadores (cerimónia na Universidade Púnguè, em Chimoio).

Somando-se a 1.572 equipamentos entregues anteriormente em Sofala, o total de computadores distribuídos nestas três províncias chega a 3.359. O programa, que teve início em Abril de 2025 com foco em cursos de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, conta com o apoio do Banco Mundial.

Contexto da transformação digital em Moçambique

O ministro das Comunicações e Transformação Digital, Américo Muchanga, destacou que o domínio tecnológico é essencial para a competitividade da nação. Segundo o balanço ministerial, já foram distribuídos 19.454 computadores a estudantes do ensino superior, além da ligação de 418 escolas à Internet e a criação de 20 praças digitais.

Apesar destes avanços, os dados da União Internacional das Telecomunicações (UIT) de 2024 mostram que, embora 79,9% dos moçambicanos com dez ou mais anos possuam telemóvel, apenas 20,5% da população utiliza a Internet. Esta lacuna reforça a necessidade de computadores para tarefas complexas, como programação e análise de dados, que não podem ser executadas em dispositivos móveis.

Dimensão familiar e social

Para muitas famílias moçambicanas, a entrega de um computador representa a primeira vez que o agregado familiar tem acesso a tal ferramenta. A UNESCO, no seu Relatório Global de Monitorização da Educação de 2023, alerta que a falta de equipamentos em casa reproduz desigualdades educativas, beneficiando famílias economicamente favorecidas. Nestes contextos, a máquina deixa de ser um recurso individual para se tornar um activo partilhado entre irmãos e parentes, ampliando o impacto da inclusão digital.