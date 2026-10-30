Movimento 'Voz aos Estudantes': cinco mil assinaturas contra exames elitistas

O movimento "Voz aos Estudantes" mobilizou cerca de cinco mil assinaturas numa petição que exige a abolição dos exames nacionais em Portugal. O argumento central do movimento não recai apenas sobre a metodologia de avaliação, mas sobre a barreira socioeconómica que estas provas impõem, penalizando os alunos com menos recursos e beneficiando aqueles que possuem capacidade financeira para investir em preparação extra.

Photo: создано с помощью нейросети OpenAI (DALL·E) is licensed under OpenAI, 2025 подростки сдают экзамен

Para João Baldaia, dirigente do movimento e aluno do 12.º ano na Escola Secundária de Marco de Canaveses, a estrutura atual dos exames não garante a igualdade de oportunidades no acesso ao ensino superior. Segundo Baldaia, o sistema deixa para trás estudantes de agregados familiares mais pobres e de zonas geograficamente carenciadas, enquanto privilegia quem tem condições para pagar explicações e apoio privado. A crítica reside no facto de três anos de percurso escolar serem resumidos a provas realizadas num espaço de três horas.

A análise de dados do Ministério da Educação, sistematizada pela Lusa, reforça a correlação entre a condição económica e o desempenho nestas provas. Nos primeiros 50 lugares dos rankings de notas dos exames nacionais, apenas quatro são escolas públicas, sendo que a melhor delas surge apenas na 38.ª posição.

Os dados relativos aos exames de 2025 revelam um fosso social evidente: mais de 80% das notas máximas foram atribuídas a estudantes que não beneficiam de Apoio Social Escolar (ASE). Adicionalmente, verifica-se que as escolas públicas com as classificações mais elevadas são, maioritariamente, aquelas com a menor percentagem de alunos em situação de carência económica.

Para o movimento "Voz aos Estudantes", estes números não são surpresas, mas sim a confirmação de desigualdades já sentidas no quotidiano das salas de aula. Numa carta enviada às redações, o grupo afirma não considerar normal a persistência de um modelo de avaliação que, na prática, ignora a disparidade de meios dos alunos e promove um sistema elitista.

Como alternativa ao modelo atual, os estudantes defendem a valorização da avaliação contínua. A proposta visa substituir a pressão de uma prova pontual por um acompanhamento regular, permitindo que o sucesso escolar e o acesso à universidade dependam do esforço e desempenho ao longo do ciclo de estudos, e não da capacidade financeira de preparação para o exame final.