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MECI propõe permitir que licenciados deem aulas no 1.º ciclo sem mestrado

Vida » Família e Educação

O sistema educativo português enfrenta um impasse que coloca em causa a qualidade da aprendizagem nas etapas mais críticas do desenvolvimento escolar. Atualmente, cerca de 300 horários do 1.º ciclo do ensino básico permanecem por preencher, com a maior concentração de lacunas na Área Metropolitana de Lisboa. Para colmatar este vazio, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) propôs permitir que licenciados em Educação Básica deem aulas sem a necessidade de possuírem um mestrado profissionalizante.

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Photo: commons.wikimedia.org by Ancal84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Esta medida, apresentada aos sindicatos numa reunião a 27 de outubro, é vista pela Missão Escola Pública (MEP) — um movimento apartidário de professores — não como uma solução, mas como um retrocesso perigoso. A preocupação central reside na distinção entre a detenção de conhecimento científico e a capacidade pedagógica de transmitir esse saber a crianças que estão a aprender a ler, a escrever e a dominar a aritmética básica.

Para a MEP, a licenciatura fornece a base teórica, mas é no mestrado que se adquire a didática específica da Língua Materna e da Matemática, bem como a prática supervisionada essencial para gerir uma turma de forma autónoma. Cristina Mota, porta-voz do movimento, alerta que a redução das exigências de qualificação poderá agravar as fragilidades já detetadas nas provas ModA de 2025, onde alunos do 4.º ano demonstraram dificuldades severas na interpretação de textos e na resolução de problemas matemáticos complexos.

A questão fundamental, porém, não é a ausência total de profissionais, mas sim as condições reais de acesso ao trabalho. De acordo com a MEP, a 31.ª Reserva de Recrutamento (de outubro de 2026) contabilizava 984 candidatos não colocados para o 1.º Ciclo. O paradoxo é evidente: existem centenas de professores qualificados à espera, mas que não aceitam as vagas disponíveis.

O problema não reside na falta de diplomas, mas nas barreiras logísticas e económicas que tornam certas colocações inviáveis. A precariedade dos contratos, os elevados custos de deslocação e a falta de alojamento em zonas carenciadas são os verdadeiros obstáculos que impedem os professores de chegarem às salas de aula. A MEP defende que, em vez de baixar a fasquia da qualificação, o Governo deveria implementar medidas concretas de apoio, como suplementos remuneratórios adequados e a disponibilização de alojamento.

O declínio estrutural da profissão é corroborado pelos números: numa década, o número de candidatos não colocados no grupo do 1.º ciclo caiu drasticamente, de 4.449 em outubro de 2016 para 984 em 2026 — uma redução de aproximadamente 78%. Esta tendência evidencia a urgência de políticas de renovação da carreira docente que não passem pela desvalorização do perfil profissional.

No final, o debate sobre a qualificação dos professores reflete-se diretamente no direito das crianças à educação. Para os docentes da MEP, colocar um profissional sem a preparação didática adequada numa sala de aula é ignorar a complexidade do ensino primário, transformando a precariedade do sistema numa norma que penaliza, inevitavelmente, os alunos mais vulneráveis.

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