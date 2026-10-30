AI Act: empresas passam a ser obrigadas a informar utilizadores sobre interação com IA

A implementação de sistemas de Inteligência Artificial (IA) nas operações empresariais deixou de ser uma questão de conveniência técnica para se tornar uma questão de conformidade legal. Com a entrada em vigor do AI Act (Regulamento da IA da União Europeia), a utilização de chatbots, geradores de conteúdo ou ferramentas de automação passa a estar sujeita a obrigações rigorosas, com especial enfoque nas normas de transparência que começaram a ser aplicadas a partir de agosto de 2026.
O impacto prático desta legislação manifesta-se na obrigatoriedade de informar o utilizador final quando este interage com um sistema de IA. A transição jurídica é clara: já não basta que a empresa detenha a tecnologia; é imperativo que documente e regule a forma como a mesma é operada.
Neste contexto, a empresa E-goi desenvolveu um "Kit prático sobre o AI Act". O recurso, disponibilizado gratuitamente, visa dotar as organizações de instrumentos de governança interna, incluindo checklists, modelos de inventário de ferramentas de IA, guias de avaliação para marketing e modelos de textos de transparência. O objetivo é permitir que a empresa mapeie a sua exposição ao risco sem a necessidade de converter a operação num projeto de complexidade jurídica excessiva.
A necessidade de um inventário surge do facto de a IA ter sido adotada de forma orgânica e descentralizada. É comum que diferentes departamentos utilizem ferramentas distintas — desde a criação de campanhas e imagens até funcionalidades integradas em CRM — sem que exista um registo centralizado, uma política de dados ou um responsável designado para a supervisão.
Do ponto de vista sancionatório, o AI Act estabelece molduras penais severas. As coimas podem atingir os 35 milhões de euros ou 7% do volume de negócios anual global em casos de infrações relacionadas com práticas proibidas. Outras violações podem resultar em multas de até 15 milhões de euros ou 3% do volume de negócios.
Contudo, é necessário distinguir a natureza da infração. A aplicação destas multas máximas não é automática para todas as PMEs; as autoridades reguladoras devem ponderar a gravidade da falha, a dimensão da empresa, os danos causados e o nível de cooperação da entidade. O risco real reside na ignorância processual: a ausência de um inventário impede a empresa de saber quais as obrigações específicas que lhe são aplicáveis.
Para estabelecer um controlo básico de conformidade, as organizações devem responder a cinco questões fundamentais:
A conformidade com o AI Act não exige a cessação do uso de IA, dado que a maioria das aplicações de marketing e produtividade se enquadram em níveis de risco reduzidos. A exigência legal foca-se na gestão do risco e na implementação de medidas adequadas ao contexto de utilização.
Para as empresas que pretendam regular a sua situação, o acesso ao Kit prático da E-goi pode ser feito através do formulário de inscrição.
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A estrutura óssea da espécie funciona como um biomaterial complexo que dissipa impactos de mordidas, sendo uma adaptação direta à pressão seletiva de predadores nativos.