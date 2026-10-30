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AI Act: empresas passam a ser obrigadas a informar utilizadores sobre interação com IA

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A implementação de sistemas de Inteligência Artificial (IA) nas operações empresariais deixou de ser uma questão de conveniência técnica para se tornar uma questão de conformidade legal. Com a entrada em vigor do AI Act (Regulamento da IA da União Europeia), a utilização de chatbots, geradores de conteúdo ou ferramentas de automação passa a estar sujeita a obrigações rigorosas, com especial enfoque nas normas de transparência que começaram a ser aplicadas a partir de agosto de 2026.

Центр управления AI-инфраструктурой: оператор следит за нагрузкой узлов
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Центр управления AI-инфраструктурой: оператор следит за нагрузкой узлов

O impacto prático desta legislação manifesta-se na obrigatoriedade de informar o utilizador final quando este interage com um sistema de IA. A transição jurídica é clara: já não basta que a empresa detenha a tecnologia; é imperativo que documente e regule a forma como a mesma é operada.

Neste contexto, a empresa E-goi desenvolveu um "Kit prático sobre o AI Act". O recurso, disponibilizado gratuitamente, visa dotar as organizações de instrumentos de governança interna, incluindo checklists, modelos de inventário de ferramentas de IA, guias de avaliação para marketing e modelos de textos de transparência. O objetivo é permitir que a empresa mapeie a sua exposição ao risco sem a necessidade de converter a operação num projeto de complexidade jurídica excessiva.

A necessidade de um inventário surge do facto de a IA ter sido adotada de forma orgânica e descentralizada. É comum que diferentes departamentos utilizem ferramentas distintas — desde a criação de campanhas e imagens até funcionalidades integradas em CRM — sem que exista um registo centralizado, uma política de dados ou um responsável designado para a supervisão.

Do ponto de vista sancionatório, o AI Act estabelece molduras penais severas. As coimas podem atingir os 35 milhões de euros ou 7% do volume de negócios anual global em casos de infrações relacionadas com práticas proibidas. Outras violações podem resultar em multas de até 15 milhões de euros ou 3% do volume de negócios.

Contudo, é necessário distinguir a natureza da infração. A aplicação destas multas máximas não é automática para todas as PMEs; as autoridades reguladoras devem ponderar a gravidade da falha, a dimensão da empresa, os danos causados e o nível de cooperação da entidade. O risco real reside na ignorância processual: a ausência de um inventário impede a empresa de saber quais as obrigações específicas que lhe são aplicáveis.

Para estabelecer um controlo básico de conformidade, as organizações devem responder a cinco questões fundamentais:

  • Quais as ferramentas de IA em uso? (Incluindo as integradas em softwares de terceiros).
  • Qual a finalidade da utilização? (Distinguindo a criação de conteúdo de sistemas de tomada de decisão sobre pessoas).
  • Que dados são processados? (Verificação de dados pessoais ou estratégicos).
  • Quem é o responsável pela revisão humana? (A responsabilidade final pelo resultado permanece na empresa).
  • O utilizador final é notificado da interação com IA? (Cumprimento do dever de transparência).

A conformidade com o AI Act não exige a cessação do uso de IA, dado que a maioria das aplicações de marketing e produtividade se enquadram em níveis de risco reduzidos. A exigência legal foca-se na gestão do risco e na implementação de medidas adequadas ao contexto de utilização.

Para as empresas que pretendam regular a sua situação, o acesso ao Kit prático da E-goi pode ser feito através do formulário de inscrição.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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