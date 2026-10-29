Embaixada do Brasil propõe crédito habitação da Caixa para brasileiros em Portugal

A Embaixada do Brasil em Portugal apresentou ao Governo Federal uma proposta para que cidadãos brasileiros residentes em território português possam aceder a crédito habitação através da Caixa Económica Federal. A iniciativa, apresentada pelo embaixador Raimundo Carreiro, surge como tentativa de responder às dificuldades de fixação e habitação de quem optou por viver no país.

Photo: https://commons.wikimedia.org/ by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:BlitzkriegBoop, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Протесты в Португалии из-за нехватки жилья

Segundo o embaixador, a viabilidade da medida assentaria na utilização da estrutura já existente do Banco do Brasil em Portugal, que serviria de plataforma operacional para a implementação de linhas de financiamento da Caixa Económica. O objetivo seria permitir que o crédito fosse transferido do Brasil para Portugal, facilitando a aquisição de imóveis por parte dos emigrantes.

A proposta, contudo, ainda se encontra no plano da sugestão. Devido ao calendário eleitoral, o processo não avançou anteriormente, ficando agora a expectativa de que o Governo de Luiz Inácio Lula da Silva avalie a viabilidade de prosseguir com as conversas para dar um desfecho favorável a quem pretende adquirir casa própria em Portugal.

Esta proposta surge num contexto de extrema tensão no mercado imobiliário português. Portugal atravessa uma crise habitacional aguda, marcada por protestos recentes em Lisboa, onde cidadãos — incluindo brasileiros e outros imigrantes — acampam em praças públicas para exigir políticas de habitação mais justas, como o aumento da oferta de habitação pública, a limitação dos preços dos arrendamentos e o fim de benefícios fiscais para especuladores.

A situação tem sido pautada por fortes contrastes políticos. Enquanto os manifestantes reivindicam o direito fundamental à habitação, o ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo (líder do CDS-PP), associou a crise habitacional a um "descontrolo absoluto dos fluxos migratórios" nos últimos anos. O ministro minimizou a legitimidade dos movimentos, alegando que a maioria dos porta-vozes não nasceu em Portugal e que as manifestações visam apenas a "perturbação da ordem pública".

Para quem vive a realidade do terreno, a distância entre a proposta diplomática de crédito e a realidade das ruas é evidente: enquanto se discute a criação de linhas de financiamento bancário para alguns, outros enfrentam a precariedade habitacional e a estigmatização migratória num mercado onde o acesso a um teto se tornou, para muitos, um objetivo quase inalcançável.