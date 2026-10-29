CNDH pede suspensão do Smart Sampa após vazamento de senhas e dados

O Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) solicitou a suspensão do Smart Sampa, sistema de videomonitoramento da Prefeitura de São Paulo, após a constatação de graves vulnerabilidades de segurança que permitiram o acesso de terceiros não autorizados à plataforma.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Аналитик по кибербезопасности

A fragilidade do sistema foi exposta inicialmente por reportagem do portal UOL em 20 de outubro. Segundo as apurações, um repositório público manteve expostos, por aproximadamente 11 meses, 181 logins e senhas de usuários, além de dados cadastrais de mais de 6 mil agentes de segurança e instruções técnicas para a replicação da interface da plataforma.

A exposição de credenciais possibilitou o acesso a imagens de mais de 58 mil câmeras, abrangendo locais sensíveis como creches, escolas, hospitais, unidades básicas de saúde e centros de atenção psicossocial. O vazamento também permitiu a consulta de nomes, CPFs e placas de veículos, além da possibilidade de inserção de dados no sistema.

Em sua análise, o CNDH aponta a ausência de protocolos básicos de segurança, como a autenticação de dois fatores e a implementação de senhas complexas. O conselho destaca que a falha expôs a rotina de policiais, guardas civis, militares das Forças Armadas, jornalistas e advogados, comprometendo o sigilo profissional e gerando riscos de perseguição e vigilância indevida.

Além do risco iminente, o CNDH sustenta que o Smart Sampa viola a Resolução CNDH nº 17/2025, que regulamenta o uso de reconhecimento facial em espaços públicos. O órgão fundamenta a irregularidade em três pontos principais:

Segurança: a manutenção de credenciais vulneráveis por quase um ano afronta o artigo 3º, parágrafo 1º da resolução;

a manutenção de credenciais vulneráveis por quase um ano afronta o artigo 3º, parágrafo 1º da resolução; Auditoria: o uso de senhas previsíveis e compartilhadas impede a identificação individual de quem acessou o sistema, violando o artigo 4º, inciso V;

o uso de senhas previsíveis e compartilhadas impede a identificação individual de quem acessou o sistema, violando o artigo 4º, inciso V; Supervisão: a detecção da falha pela imprensa, e não pelos mecanismos internos de controle, evidencia a ausência de supervisão exigida pelo artigo 4º, inciso VIII.

Como medida processual, o Conselho informou que notificará o Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) e o Ministério Público Federal (MPF) para recomendar a abertura de inquérito civil e o ajuizamento de ação civil pública contra a municipalidade. O CNDH já solicitou ao MPSP a suspensão imediata do sistema, a preservação dos registros de acesso e a reparação por danos morais coletivos.

Até o fechamento desta matéria, a Prefeitura de São Paulo não havia respondido aos pedidos de posicionamento.