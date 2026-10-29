Ministro da Saúde de Moçambique alerta para crise de saúde mental entre estudantes

O Ministro da Saúde, Ussene Isse, alertou para a necessidade urgente de implementar mecanismos de apoio psicossocial para estudantes da área da saúde, visando prevenir a exaustão, o stress excessivo e o consequente abandono dos estudos.

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Durante a abertura da V Reunião Nacional de Formação de Profissionais de Saúde, que acontece em Maputo até ao dia 28 de Outubro, o governante classificou a saúde mental como uma "nova epidemia emergente no Sistema Nacional de Saúde".

Impacto do ambiente académico

Ussene Isse reconheceu que a preparação de profissionais de saúde ocorre, frequentemente, em contextos complexos, marcados por exigências académicas e emocionais elevadas. Nesse sentido, defendeu que o bem-estar dos formandos deve ser integrado nas prioridades das instituições de ensino.

Para o ministro, a qualidade da formação não se limita à aquisição de competências técnicas e científicas, mas deve abranger condições que permitam o desenvolvimento pessoal e profissional pleno do estudante.

Medidas propostas para a mitigação de riscos

A fim de garantir a continuidade dos estudos e a adequada preparação profissional, o Ministro da Saúde destacou a importância de:

Criar espaços de escuta ativa;

Implementar apoio psicossocial especializado;

Estabelecer um acompanhamento adequado para a identificação precoce de factores de risco.

O evento, que reúne diversos intervenientes do sector para debater a preparação dos recursos humanos da saúde, decorre sob o lema "Formação de Qualidade, Profissionais Competentes, Saúde de Excelência”.