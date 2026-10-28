Governo altera requisitos de contratação docente para combater escassez nas escolas

O Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) apresentou aos sindicatos de professores uma proposta de alteração legislativa que visa permitir que detentores de licenciatura em Educação Básica possam lecionar no 1.º ciclo do ensino básico, mesmo sem terem concluído o mestrado ou a respetiva profissionalização em serviço.

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A medida, apresentada pelo ministro Fernando Alexandre na terça-feira, 27 de outubro, surge como resposta à escassez de docentes para o 1.º ciclo, com particular incidência na região de Lisboa, onde a falta de professores tem resultado na ausência de aulas para diversos alunos.

De acordo com Manuel Teodósio, da Federação Nacional da Educação (FNE), as estruturas sindicais não se opuseram formalmente ao documento, embora a proposta não tenha sido recebida com entusiasmo. A aceitação decorre da necessidade de mitigar a ausência total de docentes, optando-se pela admissão de profissionais que, apesar de possuírem a formação académica, ainda não completaram a formação pedagógica.

Rosa Maria Sá, do Sindicato Independente de Professores e Educadores (SIPE), salientou que, embora existam professores de 1.º ciclo nas listas de recrutamento, a distribuição geográfica e o custo de vida em certas regiões impedem a colocação efetiva nestas escolas.

O MECI definiu esta alteração como uma "medida transitória". Para garantir a conformidade técnica a médio prazo, o ministério comprometeu-se a incluir no diploma a obrigatoriedade de estes profissionais realizarem a formação pedagógica, comprometendo-se a disponibilizar referida formação com brevidade para que os licenciados alcancem a profissionalização.

Esta iniciativa insere-se num contexto de revisão mais ampla dos requisitos de formação académica para o recrutamento docente, permitindo que profissionais de áreas distintas (como engenheiros para a disciplina de Matemática) possam assumir funções letivas.

A FNE, que recebeu a proposta na segunda-feira, tem até sexta-feira para submeter a sua posição final ao Governo. O objetivo do MECI é a entrada em vigor célere do diploma para colmatar as lacunas de pessoal nas escolas.