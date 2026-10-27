Ameaça aos recifes de Madagascar reduzida: operação técnica garantiu o futuro da economia pesqueira

O Instituto de Pesca e Ciências Marinhas (IHSM), da Universidade de Toliara, integrou à sua frota a lancha rápida "Harasoa", embarcação construída em Nosi-Be e projetada especificamente para missões de pesquisa em ecossistemas marinhos. O ativo passa a operar em Toliara, somando-se a duas embarcações menores de motor único já existentes na instituição.

Photo: commons.wikimedia.org by 74papa, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Коралловые рифы бухты Корал Бей

Capacidade operacional e aplicação

A nova embarcação amplia a escala de deslocamento e a capacidade de transporte de pesquisadores e estudantes para as zonas de recifes de coral. O uso do ativo está vinculado à execução de um programa de três anos focado na recuperação de recifes, com a função concreta de viabilizar a coleta de desovas naturais de corais durante as fases de lua cheia.

A operação técnica consiste no transporte de material biológico para tanques de cultivo instalados diretamente nos recifes, onde serão produzidos milhões de pólipos jovens para posterior implantação e fixação no substrato coralino. O objetivo é elevar a taxa de sobrevivência das larvas de coral em escala real.

Impacto sistêmico e dependências

A viabilidade desse projeto de restauração impacta a base produtiva da região, dado que 80% dos pescadores locais dependem economicamente dessas áreas. Os recifes abrigam entre 25% e 30% da biodiversidade marinha local, funcionando como zonas de alimentação e reprodução para diversas espécies de peixes.

O financiamento para a aquisição do ativo foi provido pela plataforma de aceleração de pesquisas em corais e pela Associação de Ciências Marinhas do Oeste do Oceano Índico (Wiomsa).