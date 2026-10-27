Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Oposição sérvia recusa sanções à Rússia apesar de meta de integração à UE
Anthropic apresenta documentos à SEC para entrada na bolsa com receita de 16,3 mil milhões de dólares
Gracie Abrams escolhe sapatos brancos com meias pretas de 80 deniers
Cabelos frágeis no frio: fases da Lua definem o momento para mudanças em novembro
Por que elogiar o gênero pode piorar o preconceito contra a mulher
Câmara de Leiria alerta para riscos da dependência do Starlink em comunicações de emergência
Salários de treinadores de IA em São Petersburgo sobem 60% enquanto candidatos pedem menos do que a oferta
A maioria desconhece: micro-ondas pode ser um aliado na conservação de alimentos
Ciência avança: como novas técnicas podem mudar a vida dos amputados

Ameaça aos recifes de Madagascar reduzida: operação técnica garantiu o futuro da economia pesqueira

Vida » Eco

O Instituto de Pesca e Ciências Marinhas (IHSM), da Universidade de Toliara, integrou à sua frota a lancha rápida "Harasoa", embarcação construída em Nosi-Be e projetada especificamente para missões de pesquisa em ecossistemas marinhos. O ativo passa a operar em Toliara, somando-se a duas embarcações menores de motor único já existentes na instituição.

Коралловые рифы бухты Корал Бей
Photo: commons.wikimedia.org by 74papa, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Коралловые рифы бухты Корал Бей

Capacidade operacional e aplicação

A nova embarcação amplia a escala de deslocamento e a capacidade de transporte de pesquisadores e estudantes para as zonas de recifes de coral. O uso do ativo está vinculado à execução de um programa de três anos focado na recuperação de recifes, com a função concreta de viabilizar a coleta de desovas naturais de corais durante as fases de lua cheia.

A operação técnica consiste no transporte de material biológico para tanques de cultivo instalados diretamente nos recifes, onde serão produzidos milhões de pólipos jovens para posterior implantação e fixação no substrato coralino. O objetivo é elevar a taxa de sobrevivência das larvas de coral em escala real.

Impacto sistêmico e dependências

A viabilidade desse projeto de restauração impacta a base produtiva da região, dado que 80% dos pescadores locais dependem economicamente dessas áreas. Os recifes abrigam entre 25% e 30% da biodiversidade marinha local, funcionando como zonas de alimentação e reprodução para diversas espécies de peixes.

O financiamento para a aquisição do ativo foi provido pela plataforma de aceleração de pesquisas em corais e pela Associação de Ciências Marinhas do Oeste do Oceano Índico (Wiomsa).

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Petr Ermilin
Agora a ler
Ragdoll e Birmanesa: características e cuidados para a longevidade dos gatos
Animais
Ragdoll e Birmanesa: características e cuidados para a longevidade dos gatos
O equilíbrio que ninguém nota: o que define o sucesso de qualquer massa no forno
Receitas e Culinária
O equilíbrio que ninguém nota: o que define o sucesso de qualquer massa no forno
Gracie Abrams escolhe sapatos brancos com meias pretas de 80 deniers
Mulher
Gracie Abrams escolhe sapatos brancos com meias pretas de 80 deniers
Mais populares
Gatos: a linguagem emocional por trás dos gestos cotidianos

Análise do comportamento felino revela que gestos como o atrito da cabeça e o sono em proximidade funcionam como marcadores químicos e sinais de segurança, redefinindo a percepção do vínculo com o tutor.

Gatos: a linguagem emocional por trás dos gestos cotidianos
Arapaima: o predador que desafia a lógica da biônica
Arapaima: o predador que desafia a lógica da biônica
Bicarbonato e vinagre para limpar ralos: método seguro para tubulações de plástico
Esmalte laranja mandarina: escolha do tom pelo subtom da pele e efeito do acabamento
Líder moçambicano Venâncio Mondlane é criticado por silêncio após a vitória de Lula no Brasil Evgenia Rumyantseva Vučić perdeu as eleições antecipadas: Sérvia chegou ao poder com base em slogans Lubov Lulko A vitória de Lula: mudanças que podem impactar todos os brasileiros! Petr Ermilin
Ragdoll e Birmanesa: características e cuidados para a longevidade dos gatos
Painel de poliestireno expandido no fundo de canteiros cria microclima para transplante até 10 dias antes
Golfinho-piloto: a espécie que força orcas a recuar
Golfinho-piloto: a espécie que força orcas a recuar
últimos materiais
Gracie Abrams escolhe sapatos brancos com meias pretas de 80 deniers
Cabelos frágeis no frio: fases da Lua definem o momento para mudanças em novembro
Por que elogiar o gênero pode piorar o preconceito contra a mulher
Salários de treinadores de IA em São Petersburgo sobem 60% enquanto candidatos pedem menos do que a oferta
Câmara de Leiria alerta para riscos da dependência do Starlink em comunicações de emergência
A maioria desconhece: micro-ondas pode ser um aliado na conservação de alimentos
Ciência avança: como novas técnicas podem mudar a vida dos amputados
Ussene Isse revela plano de qualificação de profissionais em Maputo
Glaciar Barnes: revelações surpreendentes sobre o clima da Terra Baffin
O equilíbrio que ninguém nota: o que define o sucesso de qualquer massa no forno
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.