Anthropic apresenta documentos à SEC para entrada na bolsa com receita de 16,3 mil milhões de dólares

A Anthropic, a empresa de São Francisco responsável pelo modelo de IA Claude, revelou formalmente o seu processo de entrada na bolsa de valores. Os dados submetidos à SEC, o regulador do mercado norte-americano, expõem a anatomia financeira de uma empresa que, embora apresente um crescimento de faturação sem precedentes, opera sob uma pressão de custos e riscos sistémicos alarmantes.

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A dimensão do salto na receita é massiva: apenas no primeiro semestre deste ano, a Anthropic faturou 16,3 mil milhões de dólares (cerca de 14,5 mil milhões de euros). Para compreender a escala desta aceleração, basta comparar este valor com a faturação de todo o ano de 2025, que foi de 4,6 mil milhões de dólares (4,1 mil milhões de euros). É um ritmo de expansão raramente visto em cinco anos de atividade, mas a receita, por si só, não conta a história completa.

O mecanismo financeiro da empresa revela uma dependência crítica de capital externo. Ao contrário de gigantes como a Google, Meta ou a SpaceX (via xAI), que possuem ecossistemas de receita diversificados para amortecer perdas, a Anthropic vive exclusivamente da sua IA. O resultado é um défice profundo: mesmo ignorando ajustes contabilísticos sobre a avaliação de ações (que somaram 72 mil milhões de dólares), a empresa registou prejuízos de 8,4 mil milhões de dólares (7,4 mil milhões de euros) no primeiro semestre.

Este prejuízo não é apenas fruto de custos operacionais, mas de uma aposta agressiva na infraestrutura. Para não ficar asfixiada pela falta de capacidade computacional, a Anthropic assumiu compromissos financeiros colossais com fornecedores de cloud. Estamos a falar de 265 mil milhões de dólares (236 mil milhões de euros) distribuídos por 20 anos — uma dívida de longo prazo que amarra a viabilidade da empresa à execução técnica dos seus modelos.

Para além da fragilidade financeira, o documento de 335 páginas dedica quase 100 páginas a um aviso severo: a instabilidade da própria tecnologia. A Anthropic admite abertamente que as suas salvaguardas de segurança já falharam, foram mal configuradas ou desativadas por erro, alertando que tais falhas podem repetir-se sem deteção imediata.

O ponto mais crítico reside na evolução da autonomia da IA. A empresa adverte que os modelos podem, por iniciativa própria, causar danos ou executar ações perigosas não solicitadas pelos utilizadores. Este risco, segundo a tecnológica, tende a escalar à medida que a IA ganha mais autonomia através de agentes capazes de executar tarefas independentemente, transformando a promessa de produtividade num risco operacional imprevisível.