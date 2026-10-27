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Estudantes moçambicanos na Rússia: Presidente garante acompanhamento reforçado

Vida » Família e Educação

O Presidente da República, Daniel Chapo, anunciou a implementação de medidas para melhorar o acompanhamento de estudantes, facilitar a renovação de documentos e mitigar as dificuldades nas transferências financeiras para cidadãos moçambicanos residentes na Rússia. As decisões foram tomadas durante um encontro em Moscovo, no âmbito de uma visita de trabalho, onde o Chefe de Estado ouviu as preocupações da diáspora.

студенты в ВУЗЕ
Photo: создано с помощью нейросети OpenAI (DALL·E) is licensed under OpenAI, 2025
студенты в ВУЗЕ

Apoio aos estudantes e assistência consular

Para responder ao crescimento da comunidade académica — que poderá ultrapassar os 500 estudantes devido ao aumento de bolsas concedidas pela Rússia — o Governo determinou o destacamento de um responsável junto da Embaixada de Moçambique na Rússia. Este técnico terá a missão específica de prestar assistência e acompanhar as necessidades dos estudantes.

No que diz respeito à formação, Daniel Chapo revelou que Moçambique e a Rússia trabalham para elevar o número de bolsas de estudo para cerca de 150 anuais, visando atrair mais estudantes moçambicanos para as instituições de ensino russas.

Modernização da documentação e fluxos financeiros

Para reduzir a necessidade de deslocações ao país para tratar de burocracias, o Presidente anunciou o desenvolvimento de soluções tecnológicas para a recolha de dados biométricos, fotografias e impressões digitais via dispositivos móveis. O processo funcionaria da seguinte forma:

  • Recolha de dados através de dispositivos móveis no estrangeiro;
  • Processamento e certificação das informações em Moçambique;
  • Envio posterior dos documentos oficiais aos titulares.

Relativamente às transferências de recursos financeiros, o Presidente reconheceu que as sanções e o contexto da guerra têm condicionado as operações. Embora não tenham sido detalhados prazos ou métodos específicos, o Chefe de Estado garantiu que o Governo continua a procurar mecanismos para flexibilizar o envio de fundos destinados ao sustento dos estudantes.

Integração profissional e capital humano

Com o objetivo de alinhar a formação académica com as necessidades da economia nacional, o Governo irá criar uma base de dados dos moçambicanos que estudam no estrangeiro. Esta iniciativa visa identificar qualificações técnicas e científicas para apoiar reformas económicas e novos instrumentos legais, tais como:

  • A nova legislação mineira e a Lei de Petróleos;
  • A Lei de Conteúdo Local;
  • A criação da Empresa Nacional de Minas e do Banco de Desenvolvimento de Moçambique.

A estratégia foca-se na transformação interna de recursos nacionais e na geração de emprego qualificado em setores prioritários, incluindo a agricultura, energia, transportes, logística, turismo, economia azul e transformação digital.

Estabilidade e Unidade Nacional

Durante o encontro, Daniel Chapo abordou a situação política e social de Moçambique, destacando a estabilidade do país e o papel do Diálogo Nacional Inclusivo na promoção da paz e reconciliação. O Presidente apelou ainda aos cidadãos residentes na Rússia para que preservem a identidade nacional e mantenham os laços culturais e familiares com a pátria.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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